Медведев посетил ЛНР

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посетил Луганскую Народную Республику и провел совещание с главами ЛНР и ДНР Леонидом Пасечником и Денисом Пушилиным. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.
«В четверг посетил Луганскую народную республику, где встретился с главами ЛНР Леонидом Пасечником и ДНР Денисом Пушилиным. По поручению президента РФ провел совещание, посвященное первоочередным мерам обеспечения безопасности республик Донбасса», — написал Медведев.
Он также сообщил, что в совещании приняли участие генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Минстроя Ирек Файзуллин, директор ФСБ Александр Бортников, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. По словам Медведева, там были рассмотрены вопросы содействия экономическому и социальному развитию ЛНР и ДНР, гармонизации законодательств республик с законодательством РФ, восстановления инфраструктуры и тд.
Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий ЛНР и ДНР, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. ВС РФ и союзными силами освобождены территории ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также часть ДНР.
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