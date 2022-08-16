Глава МИД Украины: Запад ждет падения Киева

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В Европе не хотят решать конфликт на Украине Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Западные страны ждут, когда Украина сдастся, чтобы все проблемы решились сами собой. Такое мнение выразил в интервью министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Меня часто в интервью и общении министры иностранных дел спрашивают: а сколько вы еще продержитесь? Вместо того чтобы спросить, а что еще нужно сделать, чтобы победить в самое короткое время. Такое ощущение, все ждут, когда мы рухнем и проблема исчезнет сама собой», — рассказал Кулеба. Интервью выложено на youtube-канале «В гостях у Гордона». Сам украинский журналист Дмитрий Гордон, по версии Финмониторинга, имеет отношение к экстремизму и терроризму.

Спецоперация России на Украине проходит вынужденно с конца февраля этого года. Причиной всему — постоянные обстрелы жителей Донбасса со стороны ВСУ и нацбатов. Запад активно поддерживал Украину как финансово, так и поставлял туда вооружение. Однако западные страны уже начинают уставать от требований Украины по поставкам оружия. Кроме того, в Евросоюзе из-за антироссийских санкций, которые также были введены из-за начала спецоперации, может произойти раскол, пишет MK.RU. Нарушение единства придется только на руку РФ, передает телеканал 360.

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Западные страны ждут, когда Украина сдастся, чтобы все проблемы решились сами собой. Такое мнение выразил в интервью министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Меня часто в интервью и общении министры иностранных дел спрашивают: а сколько вы еще продержитесь? Вместо того чтобы спросить, а что еще нужно сделать, чтобы победить в самое короткое время. Такое ощущение, все ждут, когда мы рухнем и проблема исчезнет сама собой», — рассказал Кулеба. Интервью выложено на youtube-канале «В гостях у Гордона». Сам украинский журналист Дмитрий Гордон, по версии Финмониторинга, имеет отношение к экстремизму и терроризму. Спецоперация России на Украине проходит вынужденно с конца февраля этого года. Причиной всему — постоянные обстрелы жителей Донбасса со стороны ВСУ и нацбатов. Запад активно поддерживал Украину как финансово, так и поставлял туда вооружение. Однако западные страны уже начинают уставать от требований Украины по поставкам оружия. Кроме того, в Евросоюзе из-за антироссийских санкций, которые также были введены из-за начала спецоперации, может произойти раскол, пишет MK.RU. Нарушение единства придется только на руку РФ, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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