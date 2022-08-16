Глава МИД Украины: Запад ждет падения Киева

16 августа 2022 в 11:13 Размер текста - 17 +

В Европе не хотят решать конфликт на Украине Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Западные страны ждут, когда Украина сдастся, чтобы все проблемы решились сами собой. Такое мнение выразил в интервью министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Меня часто в интервью и общении министры иностранных дел спрашивают: а сколько вы еще продержитесь? Вместо того чтобы спросить, а что еще нужно сделать, чтобы победить в самое короткое время. Такое ощущение, все ждут, когда мы рухнем и проблема исчезнет сама собой», — рассказал Кулеба. Интервью выложено на youtube-канале «В гостях у Гордона». Сам украинский журналист Дмитрий Гордон, по версии Финмониторинга, имеет отношение к экстремизму и терроризму. Спецоперация России на Украине проходит вынужденно с конца февраля этого года. Причиной всему — постоянные обстрелы жителей Донбасса со стороны ВСУ и нацбатов. Запад активно поддерживал Украину как финансово, так и поставлял туда вооружение. Однако западные страны уже начинают уставать от требований Украины по поставкам оружия. Кроме того, в Евросоюзе из-за антироссийских санкций, которые также были введены из-за начала спецоперации, может произойти раскол, пишет MK.RU. Нарушение единства придется только на руку РФ, передает телеканал 360.

Западные страны ждут, когда Украина сдастся, чтобы все проблемы решились сами собой. Такое мнение выразил в интервью министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Меня часто в интервью и общении министры иностранных дел спрашивают: а сколько вы еще продержитесь? Вместо того чтобы спросить, а что еще нужно сделать, чтобы победить в самое короткое время. Такое ощущение, все ждут, когда мы рухнем и проблема исчезнет сама собой», — рассказал Кулеба. Интервью выложено на youtube-канале «В гостях у Гордона». Сам украинский журналист Дмитрий Гордон, по версии Финмониторинга, имеет отношение к экстремизму и терроризму. Спецоперация России на Украине проходит вынужденно с конца февраля этого года. Причиной всему — постоянные обстрелы жителей Донбасса со стороны ВСУ и нацбатов. Запад активно поддерживал Украину как финансово, так и поставлял туда вооружение. Однако западные страны уже начинают уставать от требований Украины по поставкам оружия. Кроме того, в Евросоюзе из-за антироссийских санкций, которые также были введены из-за начала спецоперации, может произойти раскол, пишет MK.RU. Нарушение единства придется только на руку РФ, передает телеканал 360.