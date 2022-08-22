Politico: США заподозрили в тайной отправке вооружения Киеву

23 августа 2022 в 04:28 Размер текста - 17 +

США могут передавать некоторые виды вооружений Украине тайно, предположила газета Politico Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вашингтон может передавать некоторые виды вооружений Украине тайно, в частности, США в определенный период времени передавали Киеву противорадиолокационные ракеты HARM, скрывая это. Такое предположение высказала газета Politico. «В Вашингтоне ходят слухи, что США предоставили Киеву больше вооружений, чем сообщала [американская] администрация», — пишет Politico. Как отмечает издание, ранее официальный высокопоставленный дипломат из Пентагона признал, что США в течение какого-то времени передавали Киеву противорадиолокационные ракеты HARM, скрывая это. « [Ранее] когда мы впервые объявляли о поставке ракет HARM, мы охарактеризовали это оружие без конкретики. Мы описали это как-то, что мы предоставляем противорадиолокационные возможности», — рассказал чиновник высокого ранга. Согласно материалу, портал Yahoo News уже заявлял, что США передали Украине управляемые оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS. «Неясно, так ли это, но если это правда, то это противоречит тому, о чем публично заявляла администрация», — ссылается издание на портал. Ранее Пентагон признался в отправке на Украину противолокационных ракет AGM-88 HARM. Об этом сообщал телеканал CNN. Военнослужащие Украины (ВСУ) начали использовать американскую авиационную ракету AGM-88 HARM в зоне спецоперации, сообщала «Национальная служба новостей». Это первое подтверждение использования подобных боеприпасов украинскими военными. Вместе с тем, сообщалось, что Штаты поставят Киеву современные средства противовоздушной обороны (ПВО) средней и большой дальности. Страны Запада стали поставлять вооружение Украине на фоне спецоперации, начавшейся 24 февраля, они обещали поставить Киеву более 38 млрд долларов на военные нужды страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вашингтон может передавать некоторые виды вооружений Украине тайно, в частности, США в определенный период времени передавали Киеву противорадиолокационные ракеты HARM, скрывая это. Такое предположение высказала газета Politico. «В Вашингтоне ходят слухи, что США предоставили Киеву больше вооружений, чем сообщала [американская] администрация», — пишет Politico. Как отмечает издание, ранее официальный высокопоставленный дипломат из Пентагона признал, что США в течение какого-то времени передавали Киеву противорадиолокационные ракеты HARM, скрывая это. « [Ранее] когда мы впервые объявляли о поставке ракет HARM, мы охарактеризовали это оружие без конкретики. Мы описали это как-то, что мы предоставляем противорадиолокационные возможности», — рассказал чиновник высокого ранга. Согласно материалу, портал Yahoo News уже заявлял, что США передали Украине управляемые оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS. «Неясно, так ли это, но если это правда, то это противоречит тому, о чем публично заявляла администрация», — ссылается издание на портал. Ранее Пентагон признался в отправке на Украину противолокационных ракет AGM-88 HARM. Об этом сообщал телеканал CNN. Военнослужащие Украины (ВСУ) начали использовать американскую авиационную ракету AGM-88 HARM в зоне спецоперации, сообщала «Национальная служба новостей». Это первое подтверждение использования подобных боеприпасов украинскими военными. Вместе с тем, сообщалось, что Штаты поставят Киеву современные средства противовоздушной обороны (ПВО) средней и большой дальности. Страны Запада стали поставлять вооружение Украине на фоне спецоперации, начавшейся 24 февраля, они обещали поставить Киеву более 38 млрд долларов на военные нужды страны.