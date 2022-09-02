Литва предложила ввести на ЗАЭС полицию ООН

02 сентября 2022 в 13:50 Размер текста - 17 +

Литва выступила за создание долгосрочной миссии МАГАТЭ на ЗАЭС Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Постоянные силы полиции Организации Объединенных Наций могут прибыть на Запорожскую атомную электростанцию, если решение об этом будет принято. Об этом заявил заместитель генерального комиссара полиции Литвы Арунас Паулаускас. «Литва выступает за создание долгосрочной миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Там полиция ООН могла бы внести свой вклад, обеспечив ее безопасность», — отметил он, информация представлена на официальном сайте МИД Литовской Республики. Паулаускас пояснил, что в этом случае Литва будет готова принять активное участие в этой миссии. Он собирается направить туда и сотрудников литовских правоохранительных органов. Миссия МАГАТЭ прибыла на ЗАЭС, находящуюся в городе Энергодар Запорожской области, чтобы оценить обстановку на объекте в связи с его обстрелами со стороны ВСУ, пишет «Национальная служба новостей». В ООН подчеркнули, что Россия сделала все возможное для обеспечения безопасности представителей организации, передает телеканал 360. Однако разбираться в постоянных обстрелах станции украинской стороной в ООН не собираются. Накануне приезда на станцию представителей МАГАТЭ, украинская сторона усилила обстрелы города, в результате погибло несколько человек. Часть Запорожской области находится под контролем российских войск после начала вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

Постоянные силы полиции Организации Объединенных Наций могут прибыть на Запорожскую атомную электростанцию, если решение об этом будет принято. Об этом заявил заместитель генерального комиссара полиции Литвы Арунас Паулаускас. «Литва выступает за создание долгосрочной миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Там полиция ООН могла бы внести свой вклад, обеспечив ее безопасность», — отметил он, информация представлена на официальном сайте МИД Литовской Республики. Паулаускас пояснил, что в этом случае Литва будет готова принять активное участие в этой миссии. Он собирается направить туда и сотрудников литовских правоохранительных органов. Миссия МАГАТЭ прибыла на ЗАЭС, находящуюся в городе Энергодар Запорожской области, чтобы оценить обстановку на объекте в связи с его обстрелами со стороны ВСУ, пишет «Национальная служба новостей». В ООН подчеркнули, что Россия сделала все возможное для обеспечения безопасности представителей организации, передает телеканал 360. Однако разбираться в постоянных обстрелах станции украинской стороной в ООН не собираются. Накануне приезда на станцию представителей МАГАТЭ, украинская сторона усилила обстрелы города, в результате погибло несколько человек. Часть Запорожской области находится под контролем российских войск после начала вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.