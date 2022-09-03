03 сентября 2022

Politika: великое украинское наступление провалилось в первый день

Politika: наступление Украины в направлении Херсона и Днепра провалилось в первый день
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Мариуполь в период вывода гражданских лиц с завода Азовсталь. ДНР/Украина, война, СВО, последствия войны, сгоревший танк, подбитый танк
Российские военные отбили атаку ВСУ на трех направлениях Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Анонсированное Украиной наступление в направлении Херсона и Днепра провалилось в первый же день. Об этом заявило сербское издание Politika.

«В сводках из Киева говорилось о якобы прорыве русских рубежей на нескольких направлениях, и якобы уже в первые часы наступления было освобождено несколько сел. Уже на следующий день история с крупным украинским наступлением затихла. Из Киева перестали поступать новости с поля боя между Николаевом и Херсоном. Видимо, русские были правы, когда говорили, что всего за один день отбили все атаки и поставили точку в истории великого украинского наступления», — пишет Politika.

ВСУ 29 августа начали анонсированное наступление в направлении Херсонской и Николаевской области. В Минобороны РФ сообщили, что все атаки были отбиты. В ходе этого было уничтожено 26 украинских танков, девять боевых машин и 23 машины пехоты, также было сбита два штурмовика Су-25 и убито не менее 560 украинских солдат, передает телеканал «Царьград».

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Анонсированное Украиной наступление в направлении Херсона и Днепра провалилось в первый же день. Об этом заявило сербское издание Politika. «В сводках из Киева говорилось о якобы прорыве русских рубежей на нескольких направлениях, и якобы уже в первые часы наступления было освобождено несколько сел. Уже на следующий день история с крупным украинским наступлением затихла. Из Киева перестали поступать новости с поля боя между Николаевом и Херсоном. Видимо, русские были правы, когда говорили, что всего за один день отбили все атаки и поставили точку в истории великого украинского наступления», — пишет Politika. ВСУ 29 августа начали анонсированное наступление в направлении Херсонской и Николаевской области. В Минобороны РФ сообщили, что все атаки были отбиты. В ходе этого было уничтожено 26 украинских танков, девять боевых машин и 23 машины пехоты, также было сбита два штурмовика Су-25 и убито не менее 560 украинских солдат, передает телеканал «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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