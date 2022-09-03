Politika: великое украинское наступление провалилось в первый день

Politika: наступление Украины в направлении Херсона и Днепра провалилось в первый день

04 сентября 2022 в 14:27 Размер текста - 17 +

Российские военные отбили атаку ВСУ на трех направлениях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Анонсированное Украиной наступление в направлении Херсона и Днепра провалилось в первый же день. Об этом заявило сербское издание Politika. «В сводках из Киева говорилось о якобы прорыве русских рубежей на нескольких направлениях, и якобы уже в первые часы наступления было освобождено несколько сел. Уже на следующий день история с крупным украинским наступлением затихла. Из Киева перестали поступать новости с поля боя между Николаевом и Херсоном. Видимо, русские были правы, когда говорили, что всего за один день отбили все атаки и поставили точку в истории великого украинского наступления», — пишет Politika. ВСУ 29 августа начали анонсированное наступление в направлении Херсонской и Николаевской области. В Минобороны РФ сообщили, что все атаки были отбиты. В ходе этого было уничтожено 26 украинских танков, девять боевых машин и 23 машины пехоты, также было сбита два штурмовика Су-25 и убито не менее 560 украинских солдат, передает телеканал «Царьград».

Анонсированное Украиной наступление в направлении Херсона и Днепра провалилось в первый же день. Об этом заявило сербское издание Politika. «В сводках из Киева говорилось о якобы прорыве русских рубежей на нескольких направлениях, и якобы уже в первые часы наступления было освобождено несколько сел. Уже на следующий день история с крупным украинским наступлением затихла. Из Киева перестали поступать новости с поля боя между Николаевом и Херсоном. Видимо, русские были правы, когда говорили, что всего за один день отбили все атаки и поставили точку в истории великого украинского наступления», — пишет Politika. ВСУ 29 августа начали анонсированное наступление в направлении Херсонской и Николаевской области. В Минобороны РФ сообщили, что все атаки были отбиты. В ходе этого было уничтожено 26 украинских танков, девять боевых машин и 23 машины пехоты, также было сбита два штурмовика Су-25 и убито не менее 560 украинских солдат, передает телеканал «Царьград».