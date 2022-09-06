Магазины H&M закроются в России 30 ноября

Работники H&M получили письмо о закрытии магазинов
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Магазины H&M навсегда закроются в России 30 ноября. Об этом сообщается telegram-канал Mash.
«Все работники сегодня получили письмо, в котором говорится: магазины закроют для покупателей 30 ноября, а далее 2 недели будут вывозить оборудование. Маленькие точки могут прикрыть раньше, уже в начале октября», — сообщает Mash.
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