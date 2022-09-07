Путин обнародовал зарплаты уехавших из РФ журналистов

Путин: зарплаты покинувших Россию журналистов не изменились

07 сентября 2022 в 16:25 Размер текста - 17 +

Уехавшие журналисты из РФ остались с такими же зарплатами Фото: Владимир Андреев © URA.RU Уехавшие из РФ журналисты перебрались в другие страны на ту же самую зарплату, которую получали на родине. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. «Они всегда, будучи здесь, работали против нашей страны. Ну, а теперь под видом того, что им здесь что-то угрожает, с удовольствием перебрались туда на ту же самую зарплату, которую получали, будучи здесь», — заявил Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ). Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». По его словам, уехавшие из России журналисты только рады такой возможности. «Они всегда работали против своей Родины», — добавил президент РФ. После начала спецоперации до демилитаризации и денацификации Украины, начавшейся 24 февраля, некоторые из российских журналистов покинули РФ. Например, признанное на территории РФ иноагентом интернет-агентство «Медуза» покинула почти вся московская редакция.

Уехавшие из РФ журналисты перебрались в другие страны на ту же самую зарплату, которую получали на родине. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. «Они всегда, будучи здесь, работали против нашей страны. Ну, а теперь под видом того, что им здесь что-то угрожает, с удовольствием перебрались туда на ту же самую зарплату, которую получали, будучи здесь», — заявил Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ). Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». По его словам, уехавшие из России журналисты только рады такой возможности. «Они всегда работали против своей Родины», — добавил президент РФ. После начала спецоперации до демилитаризации и денацификации Украины, начавшейся 24 февраля, некоторые из российских журналистов покинули РФ. Например, признанное на территории РФ иноагентом интернет-агентство «Медуза» покинула почти вся московская редакция.