Глава ЛНР пригрозил ответить на попытки контрнаступления ВСУ

Пасечник: любая попытка контрнаступления на ЛНР будет отбита

16 сентября 2022 в 03:17 Размер текста - 17 +

Союзные войска гарантируют безопасность границ ЛНР, заявил Леонид Пасечник Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Любая попытка наступления украинских военнослужащих на республику будет отбита, причин для паники нет. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник. «Я с уверенностью заявляю, что любая предпринятая врагом попытка контрнаступления будет отбита, и мы продолжим освобождение братской Донецкой Народной Республики от украинских националистов, выполнение задач по денацификации и демилитаризации Украины. На нашу территорию враг допущен не будет», — заявил глава ЛНР на встрече с родственниками погибших героев республики. Его слова передает РИА «Новости». Он заверил, что оснований для паники нет. По его словам, Союзные войска гарантируют безопасность «наших границ», — отметил политик. Ранее глава ЛНР сообщал о попытке наступления ВСУ по всему фронту. По его словам, ситуация сложилась напряженная, несмотря на это он призвал не паниковать. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называл целями спецоперации демилитаризацию и денацификацию на Украине.

Любая попытка наступления украинских военнослужащих на республику будет отбита, причин для паники нет. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник. «Я с уверенностью заявляю, что любая предпринятая врагом попытка контрнаступления будет отбита, и мы продолжим освобождение братской Донецкой Народной Республики от украинских националистов, выполнение задач по денацификации и демилитаризации Украины. На нашу территорию враг допущен не будет», — заявил глава ЛНР на встрече с родственниками погибших героев республики. Его слова передает РИА «Новости». Он заверил, что оснований для паники нет. По его словам, Союзные войска гарантируют безопасность «наших границ», — отметил политик. Ранее глава ЛНР сообщал о попытке наступления ВСУ по всему фронту. По его словам, ситуация сложилась напряженная, несмотря на это он призвал не паниковать. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называл целями спецоперации демилитаризацию и денацификацию на Украине.