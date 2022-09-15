15 сентября 2022

Глава ЛНР пригрозил ответить на попытки контрнаступления ВСУ

Пасечник: любая попытка контрнаступления на ЛНР будет отбита
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Пушилин Денис и Пасечник Леонид на ПМЭФ-2022. Санкт-Петербург, пасечник леонид
Союзные войска гарантируют безопасность границ ЛНР, заявил Леонид Пасечник Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Любая попытка наступления украинских военнослужащих на республику будет отбита, причин для паники нет. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Я с уверенностью заявляю, что любая предпринятая врагом попытка контрнаступления будет отбита, и мы продолжим освобождение братской Донецкой Народной Республики от украинских националистов, выполнение задач по денацификации и демилитаризации Украины. На нашу территорию враг допущен не будет», — заявил глава ЛНР на встрече с родственниками погибших героев республики. Его слова передает РИА «Новости». Он заверил, что оснований для паники нет. По его словам, Союзные войска гарантируют безопасность «наших границ», — отметил политик.

Ранее глава ЛНР сообщал о попытке наступления ВСУ по всему фронту. По его словам, ситуация сложилась напряженная, несмотря на это он призвал не паниковать. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называл целями спецоперации демилитаризацию и денацификацию на Украине.

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Любая попытка наступления украинских военнослужащих на республику будет отбита, причин для паники нет. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник. «Я с уверенностью заявляю, что любая предпринятая врагом попытка контрнаступления будет отбита, и мы продолжим освобождение братской Донецкой Народной Республики от украинских националистов, выполнение задач по денацификации и демилитаризации Украины. На нашу территорию враг допущен не будет», — заявил глава ЛНР на встрече с родственниками погибших героев республики. Его слова передает РИА «Новости». Он заверил, что оснований для паники нет. По его словам, Союзные войска гарантируют безопасность «наших границ», — отметил политик. Ранее глава ЛНР сообщал о попытке наступления ВСУ по всему фронту. По его словам, ситуация сложилась напряженная, несмотря на это он призвал не паниковать. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называл целями спецоперации демилитаризацию и денацификацию на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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