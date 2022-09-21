В Челябинске начальница почты подозревается в присвоении 6 млн рублей

Женщина похитила деньги, пользуясь служебным положением Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске начальник отделения почтовой связи подозревается в присвоении более 6 млн рублей. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«По данным следствия, женщина, работая начальником отделения почтовой связи, 20 сентября, используя служебное положение присвоила вверенные ей шесть миллионов рублей. Преступление вскрылось практически сразу, руководство УФПС области обратилось в полицию. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ („Присвоение и растрата денежных средств“)», — рассказал источник.

Интересно, что ранее начальница почты уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление и за мошенничество, но продолжала работать в ведомстве. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что противоправная деятельность должностного лица выявлена во взаимодействии со службой безопасности организации. Оперативниками установлено, что начальник челябинского отделения, временно исполняющая обязанности кассира-операциониста, используя доступ к электронной финансовой системе организации, за период рабочей смены перечислила на свой банковский счет денежные средства, которые хранились на счетах оператора почтовой сети. Женщина находится под подпиской о невыезде.