Кремль: Россия будет считать агрессией удары по четырем новым регионам

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Дмитрий Песков назвал агрессией против России возможные атаки на освобожденные территории Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия рассмотрит атаку на ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области как атаку на свою территорию после их вхождения в свой состав. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в ходе конференц-колла.

«Ничем иным это не будет», — заявил Песков, отвечая на вопрос, будет ли Россия считать агрессией нападение на любой из четырех регионов, которые войдут в ее состав.

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Россия рассмотрит атаку на ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области как атаку на свою территорию после их вхождения в свой состав. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в ходе конференц-колла. «Ничем иным это не будет», — заявил Песков, отвечая на вопрос, будет ли Россия считать агрессией нападение на любой из четырех регионов, которые войдут в ее состав.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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