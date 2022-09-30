Кремль: Россия будет считать агрессией удары по четырем новым регионам

30 сентября 2022 в 14:10 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков назвал агрессией против России возможные атаки на освобожденные территории Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия рассмотрит атаку на ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области как атаку на свою территорию после их вхождения в свой состав. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в ходе конференц-колла. «Ничем иным это не будет», — заявил Песков, отвечая на вопрос, будет ли Россия считать агрессией нападение на любой из четырех регионов, которые войдут в ее состав.

Россия рассмотрит атаку на ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области как атаку на свою территорию после их вхождения в свой состав. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в ходе конференц-колла. «Ничем иным это не будет», — заявил Песков, отвечая на вопрос, будет ли Россия считать агрессией нападение на любой из четырех регионов, которые войдут в ее состав.