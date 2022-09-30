Кремль: Россия будет считать агрессией удары по четырем новым регионам

Дмитрий Песков назвал агрессией против России возможные атаки на освобожденные территории
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Россия рассмотрит атаку на ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области как атаку на свою территорию после их вхождения в свой состав. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в ходе конференц-колла.
«Ничем иным это не будет», — заявил Песков, отвечая на вопрос, будет ли Россия считать агрессией нападение на любой из четырех регионов, которые войдут в ее состав.