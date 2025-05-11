Фицо поставил Каллас на место

Фицо: Каллас не может указывать премьер-министру Словакии, что ему делать
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Фицо призвал Каллас сосредоточиться на внешней политике ЕС
Фицо призвал Каллас сосредоточиться на внешней политике ЕС Фото:
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо лично разъяснит главе дипломатии Евросоюза Кае Каллас, что она не вправе диктовать, какие решения ему следует принимать. Об этом сообщил Фицо в ходе пресс-конференции. 

«Она (Каллас — прим. URA.RU) высокий чиновник, что, может высокий чиновник говорить премьеру суверенной страны о том, что премьер должен делать, а что нет? <...> Я конечно, ей это решительно объясню» — заявил Фицо. Так он прокомментировал критику главы дипломатии Евросоюза относительно его приезда в Москву в честь 80-летия Победы. Премьер-министр Словакии призвал Каллас сосредоточиться на вопросах внешней политики Европейского союза.

Ранее Каллас сообщила, что визит Фицо в Москву для участия в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы, вызвал недовольство в странах ЕС. Фицо прибыл в российскую столицу 8 мая.

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо лично разъяснит главе дипломатии Евросоюза Кае Каллас, что она не вправе диктовать, какие решения ему следует принимать. Об этом сообщил Фицо в ходе пресс-конференции.  «Она (Каллас — прим. URA.RU) высокий чиновник, что, может высокий чиновник говорить премьеру суверенной страны о том, что премьер должен делать, а что нет? <...> Я конечно, ей это решительно объясню» — заявил Фицо. Так он прокомментировал критику главы дипломатии Евросоюза относительно его приезда в Москву в честь 80-летия Победы. Премьер-министр Словакии призвал Каллас сосредоточиться на вопросах внешней политики Европейского союза. Ранее Каллас сообщила, что визит Фицо в Москву для участия в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы, вызвал недовольство в странах ЕС. Фицо прибыл в российскую столицу 8 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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