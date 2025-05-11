Фицо поставил Каллас на место

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо лично разъяснит главе дипломатии Евросоюза Кае Каллас, что она не вправе диктовать, какие решения ему следует принимать. Об этом сообщил Фицо в ходе пресс-конференции.
«Она (Каллас — прим. URA.RU) высокий чиновник, что, может высокий чиновник говорить премьеру суверенной страны о том, что премьер должен делать, а что нет? <...> Я конечно, ей это решительно объясню» — заявил Фицо. Так он прокомментировал критику главы дипломатии Евросоюза относительно его приезда в Москву в честь 80-летия Победы. Премьер-министр Словакии призвал Каллас сосредоточиться на вопросах внешней политики Европейского союза.
Ранее Каллас сообщила, что визит Фицо в Москву для участия в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы, вызвал недовольство в странах ЕС. Фицо прибыл в российскую столицу 8 мая.
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