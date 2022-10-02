Экс-депутат Рады захотел создать отряды добровольцев по всей России

В России нужно создать отряды добровольцев, чтобы стабилизировать ситуацию. Такое мнение высказал бывший депутат украинской Верховной Рады Илья Кива.
«Мобилизация — мобилизацией, но будущее за добровольческими формированиями — чем раньше они появятся на полях сражений, тем быстрее стабилизируется ситуация. Подобных центров подготовки должно быть десятки, если не сотни, развернуто по всей России», — написал Кива в своем telegram-канале.
Он предложил формировать отряды на базе Росгвардии. По его словам, пока созданием добровольческих отрядов занимается только Чечня.
В России проходит частичная мобилизация в связи со спецоперацией РФ на Украине. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что в регионе был сформирован механизм по набору добровольцев еще до объявления мобилизации. По его словам, в республике есть резерв из тысяч добровольцев.
Спецоперация России на Украине была объявлена 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что принял такое решение для помощи жителям Донбасса.
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В России нужно создать отряды добровольцев, чтобы стабилизировать ситуацию. Такое мнение высказал бывший депутат украинской Верховной Рады Илья Кива. «Мобилизация — мобилизацией, но будущее за добровольческими формированиями — чем раньше они появятся на полях сражений, тем быстрее стабилизируется ситуация. Подобных центров подготовки должно быть десятки, если не сотни, развернуто по всей России», — написал Кива в своем telegram-канале. Он предложил формировать отряды на базе Росгвардии. По его словам, пока созданием добровольческих отрядов занимается только Чечня. В России проходит частичная мобилизация в связи со спецоперацией РФ на Украине. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что в регионе был сформирован механизм по набору добровольцев еще до объявления мобилизации. По его словам, в республике есть резерв из тысяч добровольцев. Спецоперация России на Украине была объявлена 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что принял такое решение для помощи жителям Донбасса.