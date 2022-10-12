Детей из Херсона отправили на каникулы учиться на берегу Черного моря

12 октября 2022 в 18:43 Размер текста - 17 +

Школьники Херсонской области проведут каникулы в здравницах Крыма и Краснодарского края Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России В Херсонской области школьные каникулы продлили до 25 октября, дети проведут это время в санаториях на берегу Черного моря, где для них будут организованны образовательные смены. Об этом сообщается в telegram-канале администрации Херсонской области. «Дети и учителя Херсонской области смогут провести каникулы в здравницах России. Для них организованы образовательные смены, которые пройдут на берегу Черного моря в Крыму и Краснодарском крае, а также в Ростовской области и на Ставрополье. Каникулярно-образовательные смены в российских здравницах помогут ребятам, а также их учителям лучше освоить учебную программу РФ», — говорится в сообщении властей Херсона. Как сообщил министр образования и науки Херсонской области Михаил Родиков, каникулы школьников будут длиться до 25 октября. «Наша задача сделать так, чтобы ребятам было комфортно туда добраться и по окончании каникул вернуться обратно», — сказал Родиков. Всего в программе Министерства просвещения РФ по организации каникулярно-образовательных смен примут участие более 2 тысяч школьников из Херсонской области. Херсонская область вошла в состав РФ по итогам референдума, проведенного с 23 по 27 сентября. Большинство жителей региона высказались за присоединение к России. В состав РФ также вошла Запорожская область и Луганская и Донецкая народные республики.

В Херсонской области школьные каникулы продлили до 25 октября, дети проведут это время в санаториях на берегу Черного моря, где для них будут организованны образовательные смены. Об этом сообщается в telegram-канале администрации Херсонской области. «Дети и учителя Херсонской области смогут провести каникулы в здравницах России. Для них организованы образовательные смены, которые пройдут на берегу Черного моря в Крыму и Краснодарском крае, а также в Ростовской области и на Ставрополье. Каникулярно-образовательные смены в российских здравницах помогут ребятам, а также их учителям лучше освоить учебную программу РФ», — говорится в сообщении властей Херсона. Как сообщил министр образования и науки Херсонской области Михаил Родиков, каникулы школьников будут длиться до 25 октября. «Наша задача сделать так, чтобы ребятам было комфортно туда добраться и по окончании каникул вернуться обратно», — сказал Родиков. Всего в программе Министерства просвещения РФ по организации каникулярно-образовательных смен примут участие более 2 тысяч школьников из Херсонской области. Херсонская область вошла в состав РФ по итогам референдума, проведенного с 23 по 27 сентября. Большинство жителей региона высказались за присоединение к России. В состав РФ также вошла Запорожская область и Луганская и Донецкая народные республики.