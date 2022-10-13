Свердловские благотворители открыли сбор средств на гумпомощь мобилизованным

14 октября 2022 в 16:28 Размер текста - 17 +

Термобелье и спальники отправят в части и подразделения, где служат и будут служить свердловчане Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Благотворительный фонд «Верь и живи!» начал сбор гуманитарной помощи для мобилизованных свердловчан совместно с организацией ветеранов боевых действий и волонтерами. Представители фонда закупают необходимые вещи, которые затем отправят в воинские части и подразделения. Об этом URA.RU сообщили в фонде. «До того, как была объявлена частичная мобилизация, мы занимались гуманитарной помощью в основном мирному населению Донбасса. Затем на нас вышла организация ветеранов боевых действий и волонтерское сообщество, которые искали проверенный фонд для закупки дополнительных аксессуаров для военнослужащих», — сообщила президент благотворительного фонда «Верь и живи!» Ксения Хохрякова. К покупке вещей готовы присоединиться и представители малого и среднего бизнеса. Гуманитарная помощь, в которую войдет термобелье и спальники, отправят в части и подразделения, где служат и будут служить свердловчане. Взносы можно сделать на сайте фонда , в мобильных приложениях и на сайтах «Сбербанка», ВТБ и УБРиР. Благотворительный фонд «Верь и живи!» активно участвует в проектах. Организация принимала участие в строительстве пансионата реабилитации и долечивания онкобольных детей, а также в поддержке жителей Донбасса. За один месяц свердловчане вместе с фондом собрали 500 тысяч рублей. На эти деньги организаторы закупили продуктовые наборы для 400 семей, а оставшиеся средства пошли на доставку продуктов к распределительному пункту МЧС. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации 21 сентября. Она была введена в связи со спецоперацией РФ, которая проводится на Украине с 24 февраля. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что всего планируют призвать 300 тысяч резервистов.

Благотворительный фонд «Верь и живи!» начал сбор гуманитарной помощи для мобилизованных свердловчан совместно с организацией ветеранов боевых действий и волонтерами. Представители фонда закупают необходимые вещи, которые затем отправят в воинские части и подразделения. Об этом URA.RU сообщили в фонде. «До того, как была объявлена частичная мобилизация, мы занимались гуманитарной помощью в основном мирному населению Донбасса. Затем на нас вышла организация ветеранов боевых действий и волонтерское сообщество, которые искали проверенный фонд для закупки дополнительных аксессуаров для военнослужащих», — сообщила президент благотворительного фонда «Верь и живи!» Ксения Хохрякова. К покупке вещей готовы присоединиться и представители малого и среднего бизнеса. Гуманитарная помощь, в которую войдет термобелье и спальники, отправят в части и подразделения, где служат и будут служить свердловчане. Взносы можно сделать на сайте фонда, в мобильных приложениях и на сайтах «Сбербанка», ВТБ и УБРиР. Благотворительный фонд «Верь и живи!» активно участвует в проектах. Организация принимала участие в строительстве пансионата реабилитации и долечивания онкобольных детей, а также в поддержке жителей Донбасса. За один месяц свердловчане вместе с фондом собрали 500 тысяч рублей. На эти деньги организаторы закупили продуктовые наборы для 400 семей, а оставшиеся средства пошли на доставку продуктов к распределительному пункту МЧС. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации 21 сентября. Она была введена в связи со спецоперацией РФ, которая проводится на Украине с 24 февраля. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что всего планируют призвать 300 тысяч резервистов.