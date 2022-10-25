В Бурятии стартовал конкурс для студентов, где их обучат предпринимательству

В этом году программа, она же бизнес-игра «Я в деле» проходит в Улан-Удэ Фото: пресс-служба программы «Я в деле»

В столице Бурятии Улан-Уде 22 октября стартовал проект для обучения студентов предпринимательству «Я в деле». Это уже второй раз, когда такой конкурс проходит в России.

«Сегодня мы открываем второй сезон проекта „Я в деле“. У ребят, которые участвуют в проекте, появилась уникальная возможность получить базовое предпринимательское образование. Сегодня предпринимательство — жизненно необходимая, базовая компетенция 21 века», — рассказал депутат Государственной думы от партии «Новые люди», заместитель председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Георгий Арапов. Он стал специальным гостем второго сезона программы «Я в деле». Также депутат отметил, что партия «Новые люди», совместно с благотворительным фондом «Капитаны» хочет дать возможность молодым ребятам получить необходимые знания и навыки, а также в целом дать возможность развивать предпринимательство в стране.

Прежде чем стать участниками программы, студенты боролись весь сентябрь за право принять участие. Теперь, когда они прошли отборочные этапы, им предстоит пройти двухмесячный курс предпринимательской грамотности — разработать свой бизнес-проект и воплотить его в жизнь.

«В нынешних условиях удержать и развивать экономику можно и нужно силами тех, кто готов и не боится принимать новые вызовы. Именно таких выпускников, мы готовим», — уточнил генеральный директор благотворительного фонда «Капитаны» Евгений Исак.

Новый сезон бизнес-игры «Я в деле» будет посвящен вопросам экологии. Это, по словам Георгия Арапова, станет особенно актуальным для республики в целом.

«Все прибайкальские регионы в первую очередь нуждаются в природоохранных инициативах. Молодым ребятам <…> нужно дать возможность запускать экологические проекты для сохранения нашей страны. Площадкой для развития таких инициатив должен стать проект „Я в Деле“», — подчеркнул депутат. Также заместитель руководителя программы «Я в деле» в Республике Бурятия Екатерина Вологжина уверена, что программа даст молодым участникам знания, опыт и возможности.

Подробнее узнать о правилах участия и сроках проведения обучения можно на сайте программы. Главная цель программы — дать возможность молодым людям овладеть предпринимательской грамотностью.

Участникам предстоит двухмесячное обучение Фото: пресс-служба программы «Я в деле»

Студентов будут обучать предпринимательству Фото: пресс-служба программы «Я в деле»

Обучение началось с 22 октября Фото: пресс-служба программы «Я в деле»

Темой программы в этом году станет «Экология» Фото: пресс-служба программы «Я в деле»