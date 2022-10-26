Политолог Данилин: Путин призвал страны СНГ объединиться в борьбе с США

26 октября 2022 в 22:16 Размер текста - 17 +

США создают провокации, чтобы сохранить свое лидирующее положение, считает Павел Данилин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин, в ходе встречи с главами стран СНГ, призвал их сплотиться в борьбе с США, которые, пытаясь сохранить свое господство, проводят «цветные революции» в странах постсоветского пространства и создают русофобский режим. Об этом в беседе с URA.RU заявил директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. «Владимир Путин подчеркивает, что идет дестабилизация со стороны США для ослабления России. И здесь важно, что только совместные усилия РФ и других стран СНГ способны сохранить безопасность и стабильность на постсоветском пространстве. США в свою очередь проводят „цветную революцию“ на Украине, в Грузии, Киргизии, Армении, провоцируют акции протеста в России, Беларуси, в Казахстане, приводят к власти откровенно русофобский режим и используют своих вассалов для давления как на РФ, так и на Китай, на Европу. Этому нужно противодействовать, говорит президент», — объяснил Павел Данилин. По словам политолога, США пытается сохранить свое лидирующее положение. «США, в попытках сохранить свою гегемонию, уничтожает международную и коллективную безопасность. Среди основных инструментов — это угроза, шантаж, шпионаж, подрыв национального суверенитета других государств, использование своих вассалов, выкачивание из них экономического потенциала, чтобы поддержать свой собственный», — подытожил Данилин. Заседание Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ прошло в режиме видеоконференцсвязи 26 октября. На встрече с главами президент РФ Владимир Путин заявил о том, что в мире остается крайне высоким потенциал возникновения новых конфликтов.

Президент России Владимир Путин, в ходе встречи с главами стран СНГ, призвал их сплотиться в борьбе с США, которые, пытаясь сохранить свое господство, проводят «цветные революции» в странах постсоветского пространства и создают русофобский режим. Об этом в беседе с URA.RU заявил директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. «Владимир Путин подчеркивает, что идет дестабилизация со стороны США для ослабления России. И здесь важно, что только совместные усилия РФ и других стран СНГ способны сохранить безопасность и стабильность на постсоветском пространстве. США в свою очередь проводят „цветную революцию“ на Украине, в Грузии, Киргизии, Армении, провоцируют акции протеста в России, Беларуси, в Казахстане, приводят к власти откровенно русофобский режим и используют своих вассалов для давления как на РФ, так и на Китай, на Европу. Этому нужно противодействовать, говорит президент», — объяснил Павел Данилин. По словам политолога, США пытается сохранить свое лидирующее положение. «США, в попытках сохранить свою гегемонию, уничтожает международную и коллективную безопасность. Среди основных инструментов — это угроза, шантаж, шпионаж, подрыв национального суверенитета других государств, использование своих вассалов, выкачивание из них экономического потенциала, чтобы поддержать свой собственный», — подытожил Данилин. Заседание Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ прошло в режиме видеоконференцсвязи 26 октября. На встрече с главами президент РФ Владимир Путин заявил о том, что в мире остается крайне высоким потенциал возникновения новых конфликтов.