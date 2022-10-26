Путин: риски конфликтов в мире растут

Риски мировых конфликтов остаются высокими. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами делегаций заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.
«Конфликтный потенциал в мире остается очень высоким», — сказал Путин в ходе своего выступления. Его слова приводит официальный telegram-канал новостей Кремля.
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Риски мировых конфликтов остаются высокими. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами делегаций заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ. «Конфликтный потенциал в мире остается очень высоким», — сказал Путин в ходе своего выступления. Его слова приводит официальный telegram-канал новостей Кремля. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила Запад о риске прямого военного столкновения. Она также отметила, что Евросоюз не готов к мирному разрешению конфликтов, передает телеканал 360. А министр обороны России Сергей Шойгу вместе с российскими властями предостерегли страны Запада о создании Украиной «грязной бомбы».