Путин: риски конфликтов в мире растут

26 октября 2022 в 17:03 Размер текста - 17 +

Владимир Путин отметил высокий конфликтный потенциал в мире Фото: Владимир Андреев © URA.RU Риски мировых конфликтов остаются высокими. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами делегаций заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ. «Конфликтный потенциал в мире остается очень высоким», — сказал Путин в ходе своего выступления. Его слова приводит официальный telegram-канал новостей Кремля. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила Запад о риске прямого военного столкновения. Она также отметила, что Евросоюз не готов к мирному разрешению конфликтов, передает телеканал 360. А министр обороны России Сергей Шойгу вместе с российскими властями предостерегли страны Запада о создании Украиной «грязной бомбы».

Риски мировых конфликтов остаются высокими. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами делегаций заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ. «Конфликтный потенциал в мире остается очень высоким», — сказал Путин в ходе своего выступления. Его слова приводит официальный telegram-канал новостей Кремля. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила Запад о риске прямого военного столкновения. Она также отметила, что Евросоюз не готов к мирному разрешению конфликтов, передает телеканал 360. А министр обороны России Сергей Шойгу вместе с российскими властями предостерегли страны Запада о создании Украиной «грязной бомбы».