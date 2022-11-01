Володин: зерновой сделки на прежних условиях быть не может

01 ноября 2022 в 10:10 Размер текста - 17 +

Володин призвал Киев прекратить атаки для возобновления зерновой сделки Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Возобновление зерновой сделки невозможно, пока коридор безопасности используется для террористических атак. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Новость по теме Что такое зерновая сделка России и Украины «Использование коридора безопасности для террористических атак против кораблей Черноморского флота недопустимо. Зерновой сделки на прежних условиях быть не может», — написал Володин в своем telegram-канале. Он напомнил, что Запад изначально нарушал условия сделки, отправляя суда с зерном не в бедные нуждающиеся страны Африки и Азии (им досталось лишь 3-4%), а в Евросоюз. Все перечеркнул террористический акт со стороны Киева, заключил спикер ГД. Россия вышла из зерновой сделки после теракта со стороны Украины на Черноморском флоте. Позже НАТО попросила РФ не отказываться от зернового договора и продлить срок его действия.

Возобновление зерновой сделки невозможно, пока коридор безопасности используется для террористических атак. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Использование коридора безопасности для террористических атак против кораблей Черноморского флота недопустимо. Зерновой сделки на прежних условиях быть не может», — написал Володин в своем telegram-канале. Он напомнил, что Запад изначально нарушал условия сделки, отправляя суда с зерном не в бедные нуждающиеся страны Африки и Азии (им досталось лишь 3-4%), а в Евросоюз. Все перечеркнул террористический акт со стороны Киева, заключил спикер ГД. Россия вышла из зерновой сделки после теракта со стороны Украины на Черноморском флоте. Позже НАТО попросила РФ не отказываться от зернового договора и продлить срок его действия.