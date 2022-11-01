Володин: зерновой сделки на прежних условиях быть не может

«Использование коридора безопасности для террористических атак против кораблей Черноморского флота недопустимо. Зерновой сделки на прежних условиях быть не может», — написал Володин в своем telegram-канале.
Он напомнил, что Запад изначально нарушал условия сделки, отправляя суда с зерном не в бедные нуждающиеся страны Африки и Азии (им досталось лишь 3-4%), а в Евросоюз. Все перечеркнул террористический акт со стороны Киева, заключил спикер ГД.
Россия вышла из зерновой сделки после теракта со стороны Украины на Черноморском флоте. Позже НАТО попросила РФ не отказываться от зернового договора и продлить срок его действия.
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Возобновление зерновой сделки невозможно, пока коридор безопасности используется для террористических атак. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Использование коридора безопасности для террористических атак против кораблей Черноморского флота недопустимо. Зерновой сделки на прежних условиях быть не может», — написал Володин в своем telegram-канале. Он напомнил, что Запад изначально нарушал условия сделки, отправляя суда с зерном не в бедные нуждающиеся страны Африки и Азии (им досталось лишь 3-4%), а в Евросоюз. Все перечеркнул террористический акт со стороны Киева, заключил спикер ГД. Россия вышла из зерновой сделки после теракта со стороны Украины на Черноморском флоте. Позже НАТО попросила РФ не отказываться от зернового договора и продлить срок его действия.