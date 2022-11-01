01 ноября 2022

Посол РФ раскрыл условия для начала сотрудничества с Аргентиной

Посол Феоктистов: Россия готова сотрудничать с Аргентиной, если она не побоится США
© Служба новостей «URA.RU»
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Болельщики на Никольской и Красной площади. Москва, спасская башня, красная площадь, флаг аргентины, аргентинский флаг
Дмитрий Феоктисов заявил, что РФ будет сотрудничать с Аргентиной, если она не испугается санкций Фото:

Россия открыта к сотрудничеству с Аргентиной в том случае, если она не побоится санкций от США. Об этом заявил российский посол в Аргентине Дмитрий Феоктистов.

«Мы открыты к конструктивному рассмотрению любых взаимовыгодных инициатив. Если в Аргентине по-прежнему считают, что односторонние ограничения не соответствуют международному праву и не боятся „вторичных санкций“ со стороны США, то никаких препятствий для взаимодействия нет», — сообщил Феоктистов газете El Cronista.

При этом посол отметил, что сейчас ведутся переговоры с Аргентиной о покупке российских энергоносителей и нефтепродуктов. «Если кто-то считает, что сейчас не самое лучшее время для наращивания сотрудничества, то мы с этим не согласны», — подчеркнул дипломат.

Ранее URA.RU сообщало, что вскоре после начала российской специальной операции на Украине, западные страны ввели санкции против России. Однако при этом некоторые страны продолжают активное сотрудничество с РФ. Также агентство рассказывало, что Рамзан Кадыров сообщил об укреплении отношений России и Ирана

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Россия открыта к сотрудничеству с Аргентиной в том случае, если она не побоится санкций от США. Об этом заявил российский посол в Аргентине Дмитрий Феоктистов. «Мы открыты к конструктивному рассмотрению любых взаимовыгодных инициатив. Если в Аргентине по-прежнему считают, что односторонние ограничения не соответствуют международному праву и не боятся „вторичных санкций“ со стороны США, то никаких препятствий для взаимодействия нет», — сообщил Феоктистов газете El Cronista. При этом посол отметил, что сейчас ведутся переговоры с Аргентиной о покупке российских энергоносителей и нефтепродуктов. «Если кто-то считает, что сейчас не самое лучшее время для наращивания сотрудничества, то мы с этим не согласны», — подчеркнул дипломат. Ранее URA.RU сообщало, что вскоре после начала российской специальной операции на Украине, западные страны ввели санкции против России. Однако при этом некоторые страны продолжают активное сотрудничество с РФ. Также агентство рассказывало, что Рамзан Кадыров сообщил об укреплении отношений России и Ирана
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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