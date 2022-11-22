Глава Минсельхоза РФ Патрушев похвалил Тюменскую область

22 ноября 2022 в 16:54 Размер текста - 17 +

Дмитрий Патрушев отметил успехи региона в молочном скотоводстве Фото: Николай Бастриков © URA.RU Глава министерства сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев отметил успехи Тюменской области в молочном скотоводстве. Об этом министр, как сообщает информационный центр правительства региона, заявил во время встречи с губернатором Александром Моором. «По словам Патрушева, Тюменская область — один из немногих регионов, который инициативно реализует проекты по внедрению геномной селекции молочного скота. Это в перспективе окажет положительное влияние на рост продуктивных качеств животных», — передает инфоцентр. Кроме того, глава министерства похвалил регион за рост зарплат в сфере сельского хозяйства. «Министр также отметил позитивный показатель доведения средств господдержки АПК до аграриев, который составляет уже 77%», — добавили в инфоцентре. Ранее URA.RU писало, что 21 ноября в Тюменской области открыли племенной репродуктор индейки с годовой мощность 12 млн яиц. В открытие предприятия по видеосвязи принял участие президент России Владимир Путин.

Глава министерства сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев отметил успехи Тюменской области в молочном скотоводстве. Об этом министр, как сообщает информационный центр правительства региона, заявил во время встречи с губернатором Александром Моором. «По словам Патрушева, Тюменская область — один из немногих регионов, который инициативно реализует проекты по внедрению геномной селекции молочного скота. Это в перспективе окажет положительное влияние на рост продуктивных качеств животных», — передает инфоцентр. Кроме того, глава министерства похвалил регион за рост зарплат в сфере сельского хозяйства. «Министр также отметил позитивный показатель доведения средств господдержки АПК до аграриев, который составляет уже 77%», — добавили в инфоцентре. Ранее URA.RU писало, что 21 ноября в Тюменской области открыли племенной репродуктор индейки с годовой мощность 12 млн яиц. В открытие предприятия по видеосвязи принял участие президент России Владимир Путин.