Financial Review: Зеленский каждое утро читает по 20 страниц о Гитлере

16 декабря 2022 в 09:17 Размер текста - 17 +

Для чтения книги о Гитлере и Сталине Зеленский встает каждое утро, считают в газете Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский каждое утро читает около 20 страниц книги о нацистском диктаторе Адольфе Гитлере и главе правительства СССР Иосифе Сталине. Об этом пишет Financial Review. По мнению журналистов, это якобы говорит о мировоззрении украинского президента. «„Гитлер и Сталин: тираны и Вторая мировая война“ Лоуренса Риса, английского историка, [выделяется на столе Зеленского]. Книга намекает не только на мировоззрение президента, но и на его изменившиеся обстоятельства», — пишет газета . По мнению журналистов, для чтения этой книги президент Украины ежедневно встает в 6 утра, после чего пролистывает около 20 ее страниц. В газете считают, что книга о Гитлере и Сталине говорит об отношении Зеленского к президенту России Владимиру Путину. «Исследование Риса о Гитлере и Сталине, <…>. намекает на то, как Зеленский относится к Владимиру Путину, своему российскому коллеге», — заключили в издании.

Президент Украины Владимир Зеленский каждое утро читает около 20 страниц книги о нацистском диктаторе Адольфе Гитлере и главе правительства СССР Иосифе Сталине. Об этом пишет Financial Review. По мнению журналистов, это якобы говорит о мировоззрении украинского президента. «„Гитлер и Сталин: тираны и Вторая мировая война“ Лоуренса Риса, английского историка, [выделяется на столе Зеленского]. Книга намекает не только на мировоззрение президента, но и на его изменившиеся обстоятельства», — пишет газета. По мнению журналистов, для чтения этой книги президент Украины ежедневно встает в 6 утра, после чего пролистывает около 20 ее страниц. В газете считают, что книга о Гитлере и Сталине говорит об отношении Зеленского к президенту России Владимиру Путину. «Исследование Риса о Гитлере и Сталине, <…>. намекает на то, как Зеленский относится к Владимиру Путину, своему российскому коллеге», — заключили в издании.