Пушков увидел опасность в приходе к власти нового главы МИД в Германии

Новым главой МИД ФРГ станет Йохан Вадефуль, сейчас он занимает пост вице-председателя фракции ХДС/ХСС. Однако сенатор РФ, председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков сообщил, что Вадефуль выступает за прием Украины в НАТО, что является отрицательным показателем для России.
«Главой МИД Германии станет очередной ястреб, выступающий за прием Украины в НАТО. Это плохая новость, хотя и закономерная: в Берлине все политики — под одну копирку», — написал Пушков в своем telegram-канале.
Он добавил, что уход Анналены Бербок с соответствующего поста — это хорошая новость. При этом ее планируют выдвинуть на пост главы Генеральной Ассамблеи ООН. Для Германии это может обернуться потерей возможности занять место в Совете Безопасности Организации.
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