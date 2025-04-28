Пушков увидел опасность в приходе к власти нового главы МИД в Германии

Пушков: новый глава МИД Германии Вадефуль выступает за принятие Украины в НАТО
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Пушков недоволен новым главой МИД Германии из-за его позиции по Украине
Пушков недоволен новым главой МИД Германии из-за его позиции по Украине Фото:

Новым главой МИД ФРГ станет Йохан Вадефуль, сейчас он занимает пост вице-председателя фракции ХДС/ХСС. Однако сенатор РФ, председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков сообщил, что Вадефуль выступает за прием Украины в НАТО, что является отрицательным показателем для России. 

«Главой МИД Германии станет очередной ястреб, выступающий за прием Украины в НАТО. Это плохая новость, хотя и закономерная: в Берлине все политики — под одну копирку», — написал Пушков в своем telegram-канале.

Он добавил, что уход Анналены Бербок с соответствующего поста — это хорошая новость. При этом ее планируют выдвинуть на пост главы Генеральной Ассамблеи ООН. Для Германии это может обернуться потерей возможности занять место в Совете Безопасности Организации. 

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Новым главой МИД ФРГ станет Йохан Вадефуль, сейчас он занимает пост вице-председателя фракции ХДС/ХСС. Однако сенатор РФ, председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков сообщил, что Вадефуль выступает за прием Украины в НАТО, что является отрицательным показателем для России.  «Главой МИД Германии станет очередной ястреб, выступающий за прием Украины в НАТО. Это плохая новость, хотя и закономерная: в Берлине все политики — под одну копирку», — написал Пушков в своем telegram-канале. Он добавил, что уход Анналены Бербок с соответствующего поста — это хорошая новость. При этом ее планируют выдвинуть на пост главы Генеральной Ассамблеи ООН. Для Германии это может обернуться потерей возможности занять место в Совете Безопасности Организации. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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