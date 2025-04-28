В России отменяют лимиты на льготную ипотеку для некоторой категории

Минцифры: в России отменены лимиты на льготную ИТ-ипотеку
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Уже оформлено 83,5 тысяч льготных кредитов, сообщили в Минцифры
Уже оформлено 83,5 тысяч льготных кредитов, сообщили в Минцифры Фото:

В России отменяются лимиты для банков по объему выдаваемых льготных ИТ-ипотек. Решение принято Минцифры по согласованию с правительством. 

«С учетом высокой востребованности программы ранее возникали ситуации, когда банки достигали лимита по ИТ-ипотеке и приостанавливали выдачу кредитов. Тогда требовалось решение правительства по установлению нового лимита. Теперь такие ситуации исключены», — сообщили в пресс-службе Минцифры. 

Также, по сообщению министерства, снизиться финансовая нагрузка для заемщиков в виде допплатежей по банковским комиссиям. Вместе с тем Минфин ожидает, что к концу года число оформивших ИТ-ипотеку превысит 91,5 тысяч. Сейчас эта цифра в районе 83,5 тысяч. 

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В России отменяются лимиты для банков по объему выдаваемых льготных ИТ-ипотек. Решение принято Минцифры по согласованию с правительством.  «С учетом высокой востребованности программы ранее возникали ситуации, когда банки достигали лимита по ИТ-ипотеке и приостанавливали выдачу кредитов. Тогда требовалось решение правительства по установлению нового лимита. Теперь такие ситуации исключены», — сообщили в пресс-службе Минцифры.  Также, по сообщению министерства, снизиться финансовая нагрузка для заемщиков в виде допплатежей по банковским комиссиям. Вместе с тем Минфин ожидает, что к концу года число оформивших ИТ-ипотеку превысит 91,5 тысяч. Сейчас эта цифра в районе 83,5 тысяч. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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