В России отменяют лимиты на льготную ипотеку для некоторой категории

В России отменяются лимиты для банков по объему выдаваемых льготных ИТ-ипотек. Решение принято Минцифры по согласованию с правительством.
«С учетом высокой востребованности программы ранее возникали ситуации, когда банки достигали лимита по ИТ-ипотеке и приостанавливали выдачу кредитов. Тогда требовалось решение правительства по установлению нового лимита. Теперь такие ситуации исключены», — сообщили в пресс-службе Минцифры.
Также, по сообщению министерства, снизиться финансовая нагрузка для заемщиков в виде допплатежей по банковским комиссиям. Вместе с тем Минфин ожидает, что к концу года число оформивших ИТ-ипотеку превысит 91,5 тысяч. Сейчас эта цифра в районе 83,5 тысяч.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.