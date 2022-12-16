Французы отказались от бесконечного финансирования Украины

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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины
По результатам опроса только лишь 57% французов поддерживает помощь Украине, передает Le Figaro Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В рамках проведенного опроса французской газеты Le Figaro выяснилось, что всего 57% французов поддерживает политику оказания помощи Украине. По мнению многих жителей Франции, их страна не обязана оказывать поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому любой ценой.

«Опрос газеты показал, что только лишь 57% французов поддерживают политику президента Франции Эммануэля Макрона по оказанию поддержки Украине», — сообщает Le Figaro. Жители Франции высказывают мнения, что власти должны перестать продолжать политику, которая ведет их страну в долговую яму и опустошению кошельков рядовых французов.

Ранее пользователи социальной сети раскритиковали призыв Макрона к объединению против России. Также французам не понравилось высказывание французского лидера о том, что Россия якобы предпринимает «трусливые действия», передает «Национальная служба новостей». При этом Макрон не отказывается от намерений обсудить с президентом России Владимиром Путиным ситуацию на Запорожской АЭС, сообщает RT.

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В рамках проведенного опроса французской газеты Le Figaro выяснилось, что всего 57% французов поддерживает политику оказания помощи Украине. По мнению многих жителей Франции, их страна не обязана оказывать поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому любой ценой. «Опрос газеты показал, что только лишь 57% французов поддерживают политику президента Франции Эммануэля Макрона по оказанию поддержки Украине», — сообщает Le Figaro. Жители Франции высказывают мнения, что власти должны перестать продолжать политику, которая ведет их страну в долговую яму и опустошению кошельков рядовых французов. Ранее пользователи социальной сети раскритиковали призыв Макрона к объединению против России. Также французам не понравилось высказывание французского лидера о том, что Россия якобы предпринимает «трусливые действия», передает «Национальная служба новостей». При этом Макрон не отказывается от намерений обсудить с президентом России Владимиром Путиным ситуацию на Запорожской АЭС, сообщает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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