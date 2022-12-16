Французы отказались от бесконечного финансирования Украины

16 декабря 2022 в 19:34 Размер текста - 17 +

По результатам опроса только лишь 57% французов поддерживает помощь Украине, передает Le Figaro Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В рамках проведенного опроса французской газеты Le Figaro выяснилось, что всего 57% французов поддерживает политику оказания помощи Украине. По мнению многих жителей Франции, их страна не обязана оказывать поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому любой ценой. «Опрос газеты показал, что только лишь 57% французов поддерживают политику президента Франции Эммануэля Макрона по оказанию поддержки Украине», — сообщает Le Figaro . Жители Франции высказывают мнения, что власти должны перестать продолжать политику, которая ведет их страну в долговую яму и опустошению кошельков рядовых французов. Ранее пользователи социальной сети раскритиковали призыв Макрона к объединению против России. Также французам не понравилось высказывание французского лидера о том, что Россия якобы предпринимает «трусливые действия», передает «Национальная служба новостей». При этом Макрон не отказывается от намерений обсудить с президентом России Владимиром Путиным ситуацию на Запорожской АЭС, сообщает RT.

В рамках проведенного опроса французской газеты Le Figaro выяснилось, что всего 57% французов поддерживает политику оказания помощи Украине. По мнению многих жителей Франции, их страна не обязана оказывать поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому любой ценой. «Опрос газеты показал, что только лишь 57% французов поддерживают политику президента Франции Эммануэля Макрона по оказанию поддержки Украине», — сообщает Le Figaro. Жители Франции высказывают мнения, что власти должны перестать продолжать политику, которая ведет их страну в долговую яму и опустошению кошельков рядовых французов. Ранее пользователи социальной сети раскритиковали призыв Макрона к объединению против России. Также французам не понравилось высказывание французского лидера о том, что Россия якобы предпринимает «трусливые действия», передает «Национальная служба новостей». При этом Макрон не отказывается от намерений обсудить с президентом России Владимиром Путиным ситуацию на Запорожской АЭС, сообщает RT.