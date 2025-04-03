На Украине впали в истерику после слов УЕФА о возвращении российских спортсменов

Украинская ассоциация футбола (УАФ) не согласилась с возможным снятием санкций с российских футбольных клубов и национальных команд. Исполнительный комитет УАФ обратился с официальным заявлением к Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Они настаивают на том, что условия для пересмотра решений, принятых после февраля 2022 года, не изменились.
«Мы обращаемся к вам с призывом о недопустимости и нецелесообразности обсуждения и рассмотрения подобных вопросов. Ничего не изменилось с февраля 2022 года для какого-либо пересмотра ранее принятых решений», — подчеркивают в обращении УАФ. Информацию об этом передает Sport24.ru.
Кроме того, Украина выражает опасения, что возвращение российских команд и спортсменов на международную арену может привести к расколу в мировой футбольной общественности. Там же заявили, что подобное подорвет безопасность и целостность проведения турниров.
В 2022 году в ответ на проведение специальной военной операции на Украине, УЕФА и ФИФА наложили санкции на российские спортивные команды. С этого времени Российский футбольный союз активно стремится восстановить международные связи в области спорта, в том числе в футболе.
Президент РФС Александр Дюков недавно выразил надежду на возобновление проведения товарищеских матчей и участие в других международных турнирах в случае отмены действующих санкций. Но президент УЕФА Александер Чеферин на конгрессе в Белграде объявил, что российские спортивные команды останутся под санкциями, пока не закончится СВО.
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