Лариса Гузеева призналась, что не хотела вести «Давай поженимся»

Гузеева: изначально не хотела вести «Давай поженимся»
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Гузеева работает в «Давай поженимся» уже 17 лет
Гузеева работает в «Давай поженимся» уже 17 лет Фото:

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева призналась, что изначально не хотела вести популярную телепередачу «Давай поженимся». Об этом она рассказала в рамках проекта к юбилею федерального канала.

«Когда мне предложили вести программу, я подумала: „Боже, никогда! Меня же должны снимать Кончаловский, Спилберг. У меня ведь совсем другая жизнь“. Месяц думала, а потом пошла», — поделилась Гузеева. Ее слова передает Пятый канал.

Несмотря на начальные сомнения, Гузеева уже 17 лет успешно работает в шоу. Она также призналась, что из-за своего характера ей и сотрудникам программы приходилось «притираться». Телеведущая заявила, что предпочитает работать без сценария, к чему продюсеры со временем привыкли.

«Давай поженимся» — свадебное ток-шоу, выходящее на Первом канале. В рамках телепрограммы участник знакомится с тремя потенциальными невестами или женихами. По завершении этих встреч он должен принять решение, с кем из кандидатов он желает продолжить дальнейшие отношения.

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Актриса и телеведущая Лариса Гузеева призналась, что изначально не хотела вести популярную телепередачу «Давай поженимся». Об этом она рассказала в рамках проекта к юбилею федерального канала. «Когда мне предложили вести программу, я подумала: „Боже, никогда! Меня же должны снимать Кончаловский, Спилберг. У меня ведь совсем другая жизнь“. Месяц думала, а потом пошла», — поделилась Гузеева. Ее слова передает Пятый канал. Несмотря на начальные сомнения, Гузеева уже 17 лет успешно работает в шоу. Она также призналась, что из-за своего характера ей и сотрудникам программы приходилось «притираться». Телеведущая заявила, что предпочитает работать без сценария, к чему продюсеры со временем привыкли. «Давай поженимся» — свадебное ток-шоу, выходящее на Первом канале. В рамках телепрограммы участник знакомится с тремя потенциальными невестами или женихами. По завершении этих встреч он должен принять решение, с кем из кандидатов он желает продолжить дальнейшие отношения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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