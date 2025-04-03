Лариса Гузеева призналась, что не хотела вести «Давай поженимся»

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева призналась, что изначально не хотела вести популярную телепередачу «Давай поженимся». Об этом она рассказала в рамках проекта к юбилею федерального канала.
«Когда мне предложили вести программу, я подумала: „Боже, никогда! Меня же должны снимать Кончаловский, Спилберг. У меня ведь совсем другая жизнь“. Месяц думала, а потом пошла», — поделилась Гузеева. Ее слова передает Пятый канал.
Несмотря на начальные сомнения, Гузеева уже 17 лет успешно работает в шоу. Она также призналась, что из-за своего характера ей и сотрудникам программы приходилось «притираться». Телеведущая заявила, что предпочитает работать без сценария, к чему продюсеры со временем привыкли.
«Давай поженимся» — свадебное ток-шоу, выходящее на Первом канале. В рамках телепрограммы участник знакомится с тремя потенциальными невестами или женихами. По завершении этих встреч он должен принять решение, с кем из кандидатов он желает продолжить дальнейшие отношения.
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