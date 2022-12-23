Психиатр проанализировал отношения Байдена и Зеленского. Видео

Психиатр Шуров: Зеленский надоел Байдену, это видно по жестам

23 декабря 2022 в 12:07 Размер текста - 17 +

Во время разговора с Владимиром Зеленским, Джо Байден доминировал, уточнил Василий Шуров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Президент США Джо Байден демонстрирует свое полное пренебрежение к главе Украины Владимиру Зеленскому. Об этом рассказал психиатр Василий Шуров, проанализировав поведение обоих по их жестам. «Зеленский сидит на краешке стула, в закрытой позе, руки сложены <…> плечи вжаты, поддакивает Байдену. <…> Тыкающий палец [Байдена] — это и раздражение, и угроза. <…> Продемонстрировал свое полное пренебрежение к Зеленскому», — уточнил Шуров в интервью Пятому каналу. Психиатр также отметил, что по видео со встречи президентов видно, что Зеленский уже надоел Байдену со своими просьбами. При этом глава США демонстрирует безоговорочное доминирование. Владимир Зеленский посетил США 21 декабря с просьбой запросить еще больше поддержки. Сообщалось, что президент Украины не смог достичь своей цели. Тем не менее, в своей речи Байден выразил свою поддержку, сообщает «Ридус». При этом Bloomberg сообщал, что данный визит Зеленского не принесет Украине ничего хорошего, передает телеканал 360.

Президент США Джо Байден демонстрирует свое полное пренебрежение к главе Украины Владимиру Зеленскому. Об этом рассказал психиатр Василий Шуров, проанализировав поведение обоих по их жестам. «Зеленский сидит на краешке стула, в закрытой позе, руки сложены <…> плечи вжаты, поддакивает Байдену. <…> Тыкающий палец [Байдена] — это и раздражение, и угроза. <…> Продемонстрировал свое полное пренебрежение к Зеленскому», — уточнил Шуров в интервью Пятому каналу. Психиатр также отметил, что по видео со встречи президентов видно, что Зеленский уже надоел Байдену со своими просьбами. При этом глава США демонстрирует безоговорочное доминирование. Владимир Зеленский посетил США 21 декабря с просьбой запросить еще больше поддержки. Сообщалось, что президент Украины не смог достичь своей цели. Тем не менее, в своей речи Байден выразил свою поддержку, сообщает «Ридус». При этом Bloomberg сообщал, что данный визит Зеленского не принесет Украине ничего хорошего, передает телеканал 360.