Медведев предрек Зеленскому печальный финал

Зеленский закончит самым печальным образом. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе выступления на марафоне «Знание. Первые».
«Зеленский, который кичится убийством российского генерала Москалика, закончит самым печальным образом», — отметил Медведев, отвечая на вопрос аудитории. Трансляция ведется на сайте марафона.
Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба, генерал-лейтенант Ярослав Москалик погиб при взрыве автомобиля 25 апреля в Балашихе. Следствие квалифицировало преступление как теракт. По подозрению в убийстве был задержан агент украинских спецслужб.
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