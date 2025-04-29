Медведев предрек Зеленскому печальный финал

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Медведев жестко высказался о Зеленском
Медведев жестко высказался о Зеленском Фото:
новость из сюжета
В России проходит просветительский марафон «Знание. Первые»

Зеленский закончит самым печальным образом. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе выступления на марафоне «Знание. Первые».

«Зеленский, который кичится убийством российского генерала Москалика, закончит самым печальным образом», — отметил Медведев, отвечая на вопрос аудитории. Трансляция ведется на сайте марафона.

Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба, генерал-лейтенант Ярослав Москалик погиб при взрыве автомобиля 25 апреля в Балашихе. Следствие квалифицировало преступление как теракт. По подозрению в убийстве был задержан агент украинских спецслужб.

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Зеленский закончит самым печальным образом. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе выступления на марафоне «Знание. Первые». «Зеленский, который кичится убийством российского генерала Москалика, закончит самым печальным образом», — отметил Медведев, отвечая на вопрос аудитории. Трансляция ведется на сайте марафона. Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба, генерал-лейтенант Ярослав Москалик погиб при взрыве автомобиля 25 апреля в Балашихе. Следствие квалифицировало преступление как теракт. По подозрению в убийстве был задержан агент украинских спецслужб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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