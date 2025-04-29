Медведев предложил создать международный трибунал после окончания СВО

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступил с инициативой по созданию международного трибунала после завершения боевых действий на Украине. Об этом он заявил во время федерального просветительского марафона «Знание. Первые» в Москве.
«После завершения боевых действий на Украине и создания условий для долгосрочного мира необходимо создать и международный трибунал, своего рода „Нюрнберг 2.0“», — заявил Медведев. Прямая трансляция мероприятия доступна на сайте марафона. Главная задача такого органа, по мнению политика, — дать правовую оценку действиям представителей киевского режима, а также их спонсоров, идеологов и заказчиков.
Идея создания трибунала «Нюрнберг 2.0» отсылает к Нюрнбергскому процессу 1945–1946 годов, когда были осуждены главные военные преступники нацистской Германии. Медведев подчеркнул важность придания международного статуса рассмотрению предполагаемых преступлений, чтобы обеспечить справедливое и публичное разбирательство.
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