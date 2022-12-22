The Washington Post: Зеленский не смог достичь своей цели от поездки в США

22 декабря 2022 в 12:35 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский не смог добиться цели, которую он ставил перед поездкой в США, пишет The Washington Post Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский не смог добиться от США новых поставок вооружения для борьбы против России. Об этом сообщает The Washington Post. «Зеленскому было важно <…> донести до США, что конфликт на Украине — это действительно борьба за демократию. Однако все указывает на то, что он едва ли в этом преуспел. По крайней мере, в краткосрочной перспективе», — сообщил высокопоставленный чиновник в Белом доме на условиях анонимности. По словам авторов издания, причиной отказа Киеву в плане поставок нового вооружения, речь идет о сложностях в эксплуатации данного вооружения. Речь шла об американских танках M1 Abrams. Зеленский прибыл в Вашингтон 21 декабря с целью переговоров с президентом США Джо Байденом. Глава Штатов ранее говорил о том, что передача Украине американских комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot якобы не приведет к эскалации конфликта.

Президент Украины Владимир Зеленский не смог добиться от США новых поставок вооружения для борьбы против России. Об этом сообщает The Washington Post. «Зеленскому было важно <…> донести до США, что конфликт на Украине — это действительно борьба за демократию. Однако все указывает на то, что он едва ли в этом преуспел. По крайней мере, в краткосрочной перспективе», — сообщил высокопоставленный чиновник в Белом доме на условиях анонимности. По словам авторов издания, причиной отказа Киеву в плане поставок нового вооружения, речь идет о сложностях в эксплуатации данного вооружения. Речь шла об американских танках M1 Abrams. Зеленский прибыл в Вашингтон 21 декабря с целью переговоров с президентом США Джо Байденом. Глава Штатов ранее говорил о том, что передача Украине американских комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot якобы не приведет к эскалации конфликта.