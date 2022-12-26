26 декабря 2022

В Челябинске зимой зацвела верба. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пятнадцатый день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, деревья, почки, природа, весна, верба
В челябинском парке в декабре распустилась верба Фото:

Возле детской железной дороги в парке Гагарина в Челябинске зимой зацвела верба. Фотографией распустившегося в декабре растения поделился писатель и журналист Макс Бодягин в социальных сетях.

«У нас тут природа немножечко с ума сошла: до нового года четыре дня, а у нас верба зацвела. Приезжайте к нам, на Южный Урал, у нас нескучно», — написал Бодягин на своей странице во «ВКонтакте».

Ранее сообщалось о возвращении плюсовых температур в регион. Синоптики спрогнозировали температуру до плюс 2 градусов 23 и 24 декабря.

Верба зацвела в парке Гагарина рядом с детской железной дорогой

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Возле детской железной дороги в парке Гагарина в Челябинске зимой зацвела верба. Фотографией распустившегося в декабре растения поделился писатель и журналист Макс Бодягин в социальных сетях. «У нас тут природа немножечко с ума сошла: до нового года четыре дня, а у нас верба зацвела. Приезжайте к нам, на Южный Урал, у нас нескучно», — написал Бодягин на своей странице во «ВКонтакте». Ранее сообщалось о возвращении плюсовых температур в регион. Синоптики спрогнозировали температуру до плюс 2 градусов 23 и 24 декабря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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