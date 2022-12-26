В челябинском парке в декабре распустилась верба
Возле детской железной дороги в парке Гагарина в Челябинске зимой зацвела верба. Фотографией распустившегося в декабре растения поделился писатель и журналист Макс Бодягин в социальных сетях.
«У нас тут природа немножечко с ума сошла: до нового года четыре дня, а у нас верба зацвела. Приезжайте к нам, на Южный Урал, у нас нескучно», — написал Бодягин на своей странице во «ВКонтакте».
Ранее сообщалось о возвращении плюсовых температур в регион. Синоптики спрогнозировали температуру до плюс 2 градусов 23 и 24 декабря.
Верба зацвела в парке Гагарина рядом с детской железной дорогой
Будьте в курсе всех главных новостей Челябинской области - читайте канал Челябинск, который смог.