В Челябинске зимой зацвела верба. Фото

27 декабря 2022 в 11:30 Размер текста - 17 +

В челябинском парке в декабре распустилась верба Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Возле детской железной дороги в парке Гагарина в Челябинске зимой зацвела верба. Фотографией распустившегося в декабре растения поделился писатель и журналист Макс Бодягин в социальных сетях. «У нас тут природа немножечко с ума сошла: до нового года четыре дня, а у нас верба зацвела. Приезжайте к нам, на Южный Урал, у нас нескучно», — написал Бодягин на своей странице во «ВКонтакте». Ранее сообщалось о возвращении плюсовых температур в регион. Синоптики спрогнозировали температуру до плюс 2 градусов 23 и 24 декабря. Верба зацвела в парке Гагарина рядом с детской железной дорогой Максим Бодягин

Возле детской железной дороги в парке Гагарина в Челябинске зимой зацвела верба. Фотографией распустившегося в декабре растения поделился писатель и журналист Макс Бодягин в социальных сетях. «У нас тут природа немножечко с ума сошла: до нового года четыре дня, а у нас верба зацвела. Приезжайте к нам, на Южный Урал, у нас нескучно», — написал Бодягин на своей странице во «ВКонтакте». Ранее сообщалось о возвращении плюсовых температур в регион. Синоптики спрогнозировали температуру до плюс 2 градусов 23 и 24 декабря.