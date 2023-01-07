Jungle Welt: Путин учел опыт Горбачева в отношениях с НАТО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин на митинге на Красной площади в день присоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к РФ. Москва, путин владимир
Владимир Путин учел опыт 1990-х годов, пишут СМИ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин учел опыт экс-президента СССР Михаила Горбачева, который отказался от своих амбиций и пошел на уступки НАТО. Об этом сообщает немецкая газета Junge Welt.

Издание отмечает, что Россия не хочет эскалации конфликта с НАТО, однако она все равно происходит. «Чтобы ее избежать, России пришлось бы капитулировать перед претензией НАТО на контроль всей Восточной Европы и отказаться от собственных амбиций. Михаил Горбачев попробовал поступить так, и это не пошло на пользу России. Если Владимир Путин и извлек какой-то урок из 90-х годов, то именно этот», — пишут авторы статьи.

Руководство НАТО хочет проверить, насколько у России хватит терпения, считают обозреватели немецкой газеты. Так журналисты отреагировали на информацию, что Запад решил передать Украине боевые машины, а не советскую технику, как это делали раньше.

Ранее URA.RU сообщало, что Франция решила отправить Украине западные БМП AMX-10 RC. В британской газете The Daily Telegraph назвали этот шаг нарушением военного табу. Также БМП для ВСУ отправят Германия и США — Украина получит американские БМП Bradley и немецкие БМП Marder.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Все, что нужно знать о спецоперации и не только, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин учел опыт экс-президента СССР Михаила Горбачева, который отказался от своих амбиций и пошел на уступки НАТО. Об этом сообщает немецкая газета Junge Welt. Издание отмечает, что Россия не хочет эскалации конфликта с НАТО, однако она все равно происходит. «Чтобы ее избежать, России пришлось бы капитулировать перед претензией НАТО на контроль всей Восточной Европы и отказаться от собственных амбиций. Михаил Горбачев попробовал поступить так, и это не пошло на пользу России. Если Владимир Путин и извлек какой-то урок из 90-х годов, то именно этот», — пишут авторы статьи. Руководство НАТО хочет проверить, насколько у России хватит терпения, считают обозреватели немецкой газеты. Так журналисты отреагировали на информацию, что Запад решил передать Украине боевые машины, а не советскую технику, как это делали раньше. Ранее URA.RU сообщало, что Франция решила отправить Украине западные БМП AMX-10 RC. В британской газете The Daily Telegraph назвали этот шаг нарушением военного табу. Также БМП для ВСУ отправят Германия и США — Украина получит американские БМП Bradley и немецкие БМП Marder.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...