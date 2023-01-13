Сальдо предупредил о гуманитарной катастрофе в Херсоне

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Херсону грозит гуманитарная катастрофа, рассказал Сальдо Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В захваченном Украиной Херсоне скоро наступит гуманитарная катастрофа. Об этом рассказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Гуманитарная катастрофа грозит инфраструктуре Херсона. Она планомерно и непланомерно разрушается самими же „освободителями“, как они (украинская сторона — ред.) себя называет», — сказал Сальдо в эфире телеканала «Крым 24». Он также отметил, что ВСУ работают нецивилизованными методами, в том числе передвигаются по городу на пикапах с минометами и пулеметами.

Бывший командующий объединенной группировкой в зоне СВО Сергей Суровикин 9 ноября 2022 года заявил о решении вывести российские войска из Херсона. Решение было принято, чтобы спасти военнослужащих и гражданское население из-за угрозы удара ВСУ по Каховской ГЭС.

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В захваченном Украиной Херсоне скоро наступит гуманитарная катастрофа. Об этом рассказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. «Гуманитарная катастрофа грозит инфраструктуре Херсона. Она планомерно и непланомерно разрушается самими же „освободителями“, как они (украинская сторона — ред.) себя называет», — сказал Сальдо в эфире телеканала «Крым 24». Он также отметил, что ВСУ работают нецивилизованными методами, в том числе передвигаются по городу на пикапах с минометами и пулеметами. Бывший командующий объединенной группировкой в зоне СВО Сергей Суровикин 9 ноября 2022 года заявил о решении вывести российские войска из Херсона. Решение было принято, чтобы спасти военнослужащих и гражданское население из-за угрозы удара ВСУ по Каховской ГЭС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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