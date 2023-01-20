Reuters: в США дали указание Украине по поводу наступления на армию РФ

20 января 2023 в 22:56 Размер текста - 17 +

Украина пока не получит американские танки Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Официальные лица США порекомендовали Украине не начинать наступление на армию России и подождать поставок западного вооружения. Об этом сообщил высокопоставленный представитель администрации президента США на условиях анонимности. «Высокопоставленные официальные лица США советуют Украине воздержаться от начала крупного наступления на российские войска до тех пор, пока не будут получены последние поставки американского оружия, и не будет проведена подготовка», — передает Reuters . Источник заявил, что переговоры США и Украины о контрнаступлении шли в контексте того, чтобы ВСУ больше времени уделяли обучению использованию американского оружия. США пока не хотят отправлять ВСУ танки Abrams на фоне разногласий с Германией о танках Leopard. Также по его словам, США пока не собираются предоставлять Украине эти танки, так как они дорогие и их сложно обслуживать. США решили направить Украине сотни бронемашин, ракеты и артиллерийские снаряды. Новый пакет военной помощи будет на сумму 2,5 млрд долларов. В него входят бронемашины Bradley, которые неспособны быстро ехать в полевых условиях, передает Nation News.

Официальные лица США порекомендовали Украине не начинать наступление на армию России и подождать поставок западного вооружения. Об этом сообщил высокопоставленный представитель администрации президента США на условиях анонимности. «Высокопоставленные официальные лица США советуют Украине воздержаться от начала крупного наступления на российские войска до тех пор, пока не будут получены последние поставки американского оружия, и не будет проведена подготовка», — передает Reuters. Источник заявил, что переговоры США и Украины о контрнаступлении шли в контексте того, чтобы ВСУ больше времени уделяли обучению использованию американского оружия. США пока не хотят отправлять ВСУ танки Abrams на фоне разногласий с Германией о танках Leopard. Также по его словам, США пока не собираются предоставлять Украине эти танки, так как они дорогие и их сложно обслуживать. США решили направить Украине сотни бронемашин, ракеты и артиллерийские снаряды. Новый пакет военной помощи будет на сумму 2,5 млрд долларов. В него входят бронемашины Bradley, которые неспособны быстро ехать в полевых условиях, передает Nation News.