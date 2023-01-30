Bloomberg: Apple будет создавать AR-очки вместо айфонов

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Apple сосредоточится на производстве очков дополненной реальности, сообщает Bloomberg Фото:

Американская компания Apple сменит курс с производства смартфонов на создание очков дополненной реальности. Такое устройство может заменить привычный телефон. Об этом сообщает журналист Bloomberg Марк Гурман.

«В Apple Inc. некоторые из топ-менеджеров, отвечающих за выпуск новой гарнитуры смешанной реальности, считают, что эта категория может в конечном итоге вытеснить iPhone в качестве отличительного продукта компании», — говорится в материале. В нем уточняется, что AR-очки смогут заменить iPhone, так как будут обладать таким же функционалом.

Сообщается, что у нового типа устройств на сейчас есть проблемные места. Среди них: цена на AR-очки и недоверие среди потребителей.

IT-компании уже выпускали очки дополненной реальности. Однако некоторые модели терпели неудачу из-за высокой цены и ограниченного набора функционала. Они выглядят как обычные очки, только с экраном. На нем можно увидеть всю актуальную информацию в режиме реального времени, не доставая телефон. Например, придя на остановку, очки сами подскажут пользователю когда приедет следующий автобус.

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Американская компания Apple сменит курс с производства смартфонов на создание очков дополненной реальности. Такое устройство может заменить привычный телефон. Об этом сообщает журналист Bloomberg Марк Гурман. «В Apple Inc. некоторые из топ-менеджеров, отвечающих за выпуск новой гарнитуры смешанной реальности, считают, что эта категория может в конечном итоге вытеснить iPhone в качестве отличительного продукта компании», — говорится в материале. В нем уточняется, что AR-очки смогут заменить iPhone, так как будут обладать таким же функционалом. Сообщается, что у нового типа устройств на сейчас есть проблемные места. Среди них: цена на AR-очки и недоверие среди потребителей. IT-компании уже выпускали очки дополненной реальности. Однако некоторые модели терпели неудачу из-за высокой цены и ограниченного набора функционала. Они выглядят как обычные очки, только с экраном. На нем можно увидеть всю актуальную информацию в режиме реального времени, не доставая телефон. Например, придя на остановку, очки сами подскажут пользователю когда приедет следующий автобус.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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