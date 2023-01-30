Bloomberg: Apple будет создавать AR-очки вместо айфонов

30 января 2023 в 13:54 Размер текста - 17 +

Apple сосредоточится на производстве очков дополненной реальности, сообщает Bloomberg Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Американская компания Apple сменит курс с производства смартфонов на создание очков дополненной реальности. Такое устройство может заменить привычный телефон. Об этом сообщает журналист Bloomberg Марк Гурман. «В Apple Inc. некоторые из топ-менеджеров, отвечающих за выпуск новой гарнитуры смешанной реальности, считают, что эта категория может в конечном итоге вытеснить iPhone в качестве отличительного продукта компании», — говорится в материале. В нем уточняется, что AR-очки смогут заменить iPhone, так как будут обладать таким же функционалом. Сообщается, что у нового типа устройств на сейчас есть проблемные места. Среди них: цена на AR-очки и недоверие среди потребителей. IT-компании уже выпускали очки дополненной реальности. Однако некоторые модели терпели неудачу из-за высокой цены и ограниченного набора функционала. Они выглядят как обычные очки, только с экраном. На нем можно увидеть всю актуальную информацию в режиме реального времени, не доставая телефон. Например, придя на остановку, очки сами подскажут пользователю когда приедет следующий автобус.

Американская компания Apple сменит курс с производства смартфонов на создание очков дополненной реальности. Такое устройство может заменить привычный телефон. Об этом сообщает журналист Bloomberg Марк Гурман. «В Apple Inc. некоторые из топ-менеджеров, отвечающих за выпуск новой гарнитуры смешанной реальности, считают, что эта категория может в конечном итоге вытеснить iPhone в качестве отличительного продукта компании», — говорится в материале. В нем уточняется, что AR-очки смогут заменить iPhone, так как будут обладать таким же функционалом. Сообщается, что у нового типа устройств на сейчас есть проблемные места. Среди них: цена на AR-очки и недоверие среди потребителей. IT-компании уже выпускали очки дополненной реальности. Однако некоторые модели терпели неудачу из-за высокой цены и ограниченного набора функционала. Они выглядят как обычные очки, только с экраном. На нем можно увидеть всю актуальную информацию в режиме реального времени, не доставая телефон. Например, придя на остановку, очки сами подскажут пользователю когда приедет следующий автобус.