В Екатеринбурге раскроют тайну многоликости Ельцина

Экскурсия о другой жизни Ельцина пройдет 11 февраля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге расскажут о жизни первого президента России Бориса Ельцина вне власти. Авторы экскурсии предлагают горожанам взглянуть на политика в роли отца, мужа и друга. Анонс мероприятия появился на сайте Ельцин Центра.

«Он многолик и противоречив, как и сама эпоха, символом которой он стал. А в памяти самых близких он останется прежде всего мужем, отцом и другом. Об этом и не только расскажет наша экскурсия „Другая жизнь президента“», — указано в описании.

Ельцин вошел в политику триумфально, а многие россияне стали свидетелями его взлетов и политической опалы в профессиональной сферы. «А как складывалась жизнь первого президента России вне политики?» — таким вопросом задались организаторы мероприятия. Ответ на него они дадут 11 февраля в 14:00 в Музее Бориса Ельцина.

В день рождения Бориса Ельцина 1 февраля в Ельцин Центре презентовали книгу «Неизвестный Ельцин», в которую включены рассекреченные документы о семье политика. Так, исследователи выяснили, что общепринятые дата и место рождения российского деятеля оказались неверными.