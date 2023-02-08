China Daily: Европа избавится от влияния США с помощью России

08 февраля 2023 в 08:40 Размер текста - 17 +

Смягчение санкций против России поможет Европе выбраться из-под влияния США, пишет China Daily Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Смягчив санкции против России, которые были приняты из солидарности с США, Евросоюз (ЕС) сможет снизить негативное влияния ограничительных мер на свою собственную экономику и выйти из-под влияния Вашингтона. Об этом пишет китайская газета China Daily. «Смягчение санкций против России и стремление к мирному урегулированию конфликта на Украине избавит ЕС от пагубного влияния Соединенных Штатов», — сообщается в материале газеты . Там добавили, что Европе нужно перестать заботиться только о том, чтобы снизить доходы России, вводя против нее санкции, которые влияют на повышение инфляции в европейских странах. Политики из Европы поддержали ограничительные меры против России из солидарности с США, но они не привели к положительному результату, а европейские страны не стали менее зависимыми от российских энергоресурсов. Ранее обозреватель американской газеты The New York Times Стивен Эрлангер выразил мнение, что Европа упустила возможность стать независимой от США, так как не стала создавать собственную систему обороны. Спецоперация на Украине еще более усилила зависимость ЕС от США.

Смягчив санкции против России, которые были приняты из солидарности с США, Евросоюз (ЕС) сможет снизить негативное влияния ограничительных мер на свою собственную экономику и выйти из-под влияния Вашингтона. Об этом пишет китайская газета China Daily. «Смягчение санкций против России и стремление к мирному урегулированию конфликта на Украине избавит ЕС от пагубного влияния Соединенных Штатов», — сообщается в материале газеты. Там добавили, что Европе нужно перестать заботиться только о том, чтобы снизить доходы России, вводя против нее санкции, которые влияют на повышение инфляции в европейских странах. Политики из Европы поддержали ограничительные меры против России из солидарности с США, но они не привели к положительному результату, а европейские страны не стали менее зависимыми от российских энергоресурсов. Ранее обозреватель американской газеты The New York Times Стивен Эрлангер выразил мнение, что Европа упустила возможность стать независимой от США, так как не стала создавать собственную систему обороны. Спецоперация на Украине еще более усилила зависимость ЕС от США.