Расследование американского журналиста Сеймура Херша о причастности Соединенных Штатов к подрыву «Северных потоков» заслуживает доверия. Об этом заявили в китайской прессе.
«С учетом предыдущих действий США китайские эксперты полагают, что статья Херша заслуживает доверия», — сообщили обозреватели китайской газеты Global Times. В газете отметили, что Херш зарекомендовал себя в качестве объективного расследователя военных преступлений Вашингтона.
В начале февраля Херш опубликовал расследование о подготовке США диверсий на трубопроводах. Согласно расследованию, американские водолазы летом 2022 года в рамках учений НАТО Baltops установили под «Северные потоки» взрывчатку, которая была активирована Норвегией спустя несколько месяцев. В Госдуме РФ в связи с этим предложили возбудить уголовное дело против президента США Джо Байдена. МИД РФ не исключил возможности ответных мер в связи с раскрытием фактов о причастности штатов к диверсии, передает RT.
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Расследование американского журналиста Сеймура Херша о причастности Соединенных Штатов к подрыву «Северных потоков» заслуживает доверия. Об этом заявили в китайской прессе. «С учетом предыдущих действий США китайские эксперты полагают, что статья Херша заслуживает доверия», — сообщили обозреватели китайской газеты Global Times. В газете отметили, что Херш зарекомендовал себя в качестве объективного расследователя военных преступлений Вашингтона. В начале февраля Херш опубликовал расследование о подготовке США диверсий на трубопроводах. Согласно расследованию, американские водолазы летом 2022 года в рамках учений НАТО Baltops установили под «Северные потоки» взрывчатку, которая была активирована Норвегией спустя несколько месяцев. В Госдуме РФ в связи с этим предложили возбудить уголовное дело против президента США Джо Байдена. МИД РФ не исключил возможности ответных мер в связи с раскрытием фактов о причастности штатов к диверсии, передает RT.