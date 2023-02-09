09 февраля 2023

В Китае поверили расследованию Херша о взрывах на «Северных потоках»

Global Times: расследование Херша о диверсиях США на «Северных потоках» заслуживает доверия
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Завод комплекса сжиженного природного газа
В Китае сочли расследование Херша о Северных потоках заслуживающим доверия Фото:
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Повреждения «Северных потоков»

Расследование американского журналиста Сеймура Херша о причастности Соединенных Штатов к подрыву «Северных потоков» заслуживает доверия. Об этом заявили в китайской прессе.

«С учетом предыдущих действий США китайские эксперты полагают, что статья Херша заслуживает доверия», — сообщили обозреватели китайской газеты Global Times. В газете отметили, что Херш зарекомендовал себя в качестве объективного расследователя военных преступлений Вашингтона.

В начале февраля Херш опубликовал расследование о подготовке США диверсий на трубопроводах. Согласно расследованию, американские водолазы летом 2022 года в рамках учений НАТО Baltops установили под «Северные потоки» взрывчатку, которая была активирована Норвегией спустя несколько месяцев. В Госдуме РФ в связи с этим предложили возбудить уголовное дело против президента США Джо Байдена. МИД РФ не исключил возможности ответных мер в связи с раскрытием фактов о причастности штатов к диверсии, передает RT.

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Расследование американского журналиста Сеймура Херша о причастности Соединенных Штатов к подрыву «Северных потоков» заслуживает доверия. Об этом заявили в китайской прессе. «С учетом предыдущих действий США китайские эксперты полагают, что статья Херша заслуживает доверия», — сообщили обозреватели китайской газеты Global Times. В газете отметили, что Херш зарекомендовал себя в качестве объективного расследователя военных преступлений Вашингтона. В начале февраля Херш опубликовал расследование о подготовке США диверсий на трубопроводах. Согласно расследованию, американские водолазы летом 2022 года в рамках учений НАТО Baltops установили под «Северные потоки» взрывчатку, которая была активирована Норвегией спустя несколько месяцев. В Госдуме РФ в связи с этим предложили возбудить уголовное дело против президента США Джо Байдена. МИД РФ не исключил возможности ответных мер в связи с раскрытием фактов о причастности штатов к диверсии, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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