В Китае поверили расследованию Херша о взрывах на «Северных потоках»

Global Times: расследование Херша о диверсиях США на «Северных потоках» заслуживает доверия

10 февраля 2023 в 00:57 Размер текста - 17 +

В Китае сочли расследование Херша о Северных потоках заслуживающим доверия Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Расследование американского журналиста Сеймура Херша о причастности Соединенных Штатов к подрыву «Северных потоков» заслуживает доверия. Об этом заявили в китайской прессе. «С учетом предыдущих действий США китайские эксперты полагают, что статья Херша заслуживает доверия», — сообщили обозреватели китайской газеты Global Times . В газете отметили, что Херш зарекомендовал себя в качестве объективного расследователя военных преступлений Вашингтона. В начале февраля Херш опубликовал расследование о подготовке США диверсий на трубопроводах. Согласно расследованию, американские водолазы летом 2022 года в рамках учений НАТО Baltops установили под «Северные потоки» взрывчатку, которая была активирована Норвегией спустя несколько месяцев. В Госдуме РФ в связи с этим предложили возбудить уголовное дело против президента США Джо Байдена. МИД РФ не исключил возможности ответных мер в связи с раскрытием фактов о причастности штатов к диверсии, передает RT.

Расследование американского журналиста Сеймура Херша о причастности Соединенных Штатов к подрыву «Северных потоков» заслуживает доверия. Об этом заявили в китайской прессе. «С учетом предыдущих действий США китайские эксперты полагают, что статья Херша заслуживает доверия», — сообщили обозреватели китайской газеты Global Times. В газете отметили, что Херш зарекомендовал себя в качестве объективного расследователя военных преступлений Вашингтона. В начале февраля Херш опубликовал расследование о подготовке США диверсий на трубопроводах. Согласно расследованию, американские водолазы летом 2022 года в рамках учений НАТО Baltops установили под «Северные потоки» взрывчатку, которая была активирована Норвегией спустя несколько месяцев. В Госдуме РФ в связи с этим предложили возбудить уголовное дело против президента США Джо Байдена. МИД РФ не исключил возможности ответных мер в связи с раскрытием фактов о причастности штатов к диверсии, передает RT.