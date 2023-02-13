Боец «Вагнера» предупредил о стягивании войск ВСУ в Бахмут

13 февраля 2023 в 21:40 Размер текста - 17 +

Украинские военные перебрасывают технику в Бахмут Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинская армия стягивает свои войска в Бахмут (Артемовск), где идут бои с российскими бойцами. Об этом сообщил участник ЧВК «Вагнер». «Подводят в основном мобилизованных, кидают их. Их основная задача — уничтожить нас как можно больше. Вот видите, сейчас техника двигается в сторону Артемовска», — цитирует РИА Новости бойца ЧВК Вагнер. В основном командование ВСУ перебрасывает технику, вооружение и военных в темное время суток. Бойцы ЧВК продвигаются в Бахмуте, бои идут в восточной части города, сообщает «Федеральное агентство новостей». Президент Украины Владимир Зеленский поручил ВСУ удерживать оборону до прибытия военной помощи Запада. Российские военные освободили населенный пункт Красная горка под Бахмутом. Взятие города позволит российской армии выйти к рубежам украинской армии в Славянске и Краматорске, сообщал военный корреспондент URA.RU Евгений Линин.

Украинская армия стягивает свои войска в Бахмут (Артемовск), где идут бои с российскими бойцами. Об этом сообщил участник ЧВК «Вагнер». «Подводят в основном мобилизованных, кидают их. Их основная задача — уничтожить нас как можно больше. Вот видите, сейчас техника двигается в сторону Артемовска», — цитирует РИА Новости бойца ЧВК Вагнер. В основном командование ВСУ перебрасывает технику, вооружение и военных в темное время суток. Бойцы ЧВК продвигаются в Бахмуте, бои идут в восточной части города, сообщает «Федеральное агентство новостей». Президент Украины Владимир Зеленский поручил ВСУ удерживать оборону до прибытия военной помощи Запада. Российские военные освободили населенный пункт Красная горка под Бахмутом. Взятие города позволит российской армии выйти к рубежам украинской армии в Славянске и Краматорске, сообщал военный корреспондент URA.RU Евгений Линин.