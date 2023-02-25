Newsweek: Украину в 2023 году ждут невиданные ранее бедствия

25 февраля 2023 в 09:08 Размер текста - 17 +

Украину ждут тяжелые времена, пишет Newsweek Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украину ожидают тяжелые времена, так как Россия не будет обращать внимания на призывы к переговорам, в которых будут игнорироваться ее интересы. Об этом пишет американский журнал Newsweek. «Грядущий год конфликта будет гораздо более разрушительным для Украины, чем мы когда-либо видели», — говорится в материале . Причинами такого прогноза автор называет несогласие России к переговорам, которые не учитывают мнение РФ и решение проблем, спровоцировавших начало спецоперации на Украине. Кроме того, по мнению автора статьи, ВСУ уже сейчас испытывают острую нехватку боеприпасов. А обещанные Западом танки и истребители вряд ли вообще будут поставлены на Украину, пишет издание. Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, главная цель СВО — защита населения Донбасса от геноцида со стороны Вооруженных сил Украины.

Украину ожидают тяжелые времена, так как Россия не будет обращать внимания на призывы к переговорам, в которых будут игнорироваться ее интересы. Об этом пишет американский журнал Newsweek. «Грядущий год конфликта будет гораздо более разрушительным для Украины, чем мы когда-либо видели», — говорится в материале. Причинами такого прогноза автор называет несогласие России к переговорам, которые не учитывают мнение РФ и решение проблем, спровоцировавших начало спецоперации на Украине. Кроме того, по мнению автора статьи, ВСУ уже сейчас испытывают острую нехватку боеприпасов. А обещанные Западом танки и истребители вряд ли вообще будут поставлены на Украину, пишет издание. Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, главная цель СВО — защита населения Донбасса от геноцида со стороны Вооруженных сил Украины.