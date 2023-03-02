Свердловские тиктокеры остались без гламурного туалета для фотосессий. Фото

В Екатеринбурге продают фотостудию Your Stories для тиктокеров

02 марта 2023 в 15:51 Размер текста - 17 +

Фотостудия с TikTok-румами громко открылась в июне 2022 года Фото: Размик Закарян © URA.RU Спустя два года работы владельцы фотостудии Your Stories в Екатеринбурге решили продать помещение. Бизнес готовы отдать за 2,5 млн рублей. Объявление появилось на сайте «Циан». «Яркое контент-пространство YourStories с чистой прибылью от 100 000 рублей в месяц. Бизнес работает автономно и прост в управлении (небольшой штат сотрудников). Удачная локация в центре города, большая клиентская база и огромный потенциал для увеличения показателей и творческого подхода», — сообщают продавцы. Покупателю предлагают помещение с ярким интерьером для съемок фото- и видеоконтента и оборудование в виде света, проектора, экранов и ламп. Нового владельца ждет 200 кв. метров, на которых расположены шесть комнат. «Шесть студий (циклорама, две комнаты-интервью, кухня, студия с фонами и класс обучения), оборудованная гримерка на два места и оборудованный яркий туалет, который может быть отдельной локацией для фото», — указано в объявлении. Пространство с TikTok-румами открылось летом 2021 года. Сооснователь проекта Дмитрий Авдеев рассказывал, что, помимо съемок контента, на площадке будут проходить ивенты, обучения, встречи и лекции. Также мужчина уверял, что будет создана база блогеров, таргетологов, фотографов, чтобы люди могли обращаться в Your Stories и пользоваться услугами специалистов. Арендовать общую зону с TikTok-румами можно было за 1200 рублей на весь день, а отдельную студию — за 2000-3000 рублей за час. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Спустя два года работы владельцы фотостудии Your Stories в Екатеринбурге решили продать помещение. Бизнес готовы отдать за 2,5 млн рублей. Объявление появилось на сайте «Циан». «Яркое контент-пространство YourStories с чистой прибылью от 100 000 рублей в месяц. Бизнес работает автономно и прост в управлении (небольшой штат сотрудников). Удачная локация в центре города, большая клиентская база и огромный потенциал для увеличения показателей и творческого подхода», — сообщают продавцы. Покупателю предлагают помещение с ярким интерьером для съемок фото- и видеоконтента и оборудование в виде света, проектора, экранов и ламп. Нового владельца ждет 200 кв. метров, на которых расположены шесть комнат. «Шесть студий (циклорама, две комнаты-интервью, кухня, студия с фонами и класс обучения), оборудованная гримерка на два места и оборудованный яркий туалет, который может быть отдельной локацией для фото», — указано в объявлении. Пространство с TikTok-румами открылось летом 2021 года. Сооснователь проекта Дмитрий Авдеев рассказывал, что, помимо съемок контента, на площадке будут проходить ивенты, обучения, встречи и лекции. Также мужчина уверял, что будет создана база блогеров, таргетологов, фотографов, чтобы люди могли обращаться в Your Stories и пользоваться услугами специалистов. Арендовать общую зону с TikTok-румами можно было за 1200 рублей на весь день, а отдельную студию — за 2000-3000 рублей за час.