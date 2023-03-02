02 марта 2023

Медведев раскрыл западных соучастников терактов в Брянской области

Медведев объявил страны Запада и их лидеров пособниками террористов после событий в Брянской области
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Политсовет партии
Дмитрий Медведев назвал лидеров Англии, США, Франции и Германии пособниками терактов Фото:
новость из сюжета
Украинские диверсанты атаковали Брянскую область

Англия, Германия, США и Франция являются соучастниками террористических актов украинского режима. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев после нападения украинских диверсантов на Брянскую область.

«Сегодняшние события показали, кого реально поддерживают в США, НАТО и ЕС. Это не „свободолюбивый народ Украины“, а террористическое отребье. Пусть их теперь оправдывают в Лондоне, Париже, Берлине и Вашингтоне», — написал Медведев в telegram-канале.

Президента Франции Эмманюэля Макрона, президента Германии Олафа Шольца и президента США Джо Байдена Медведев назвал «прямыми пособниками террористов». «Это ваши выкормыши, господа [Риши] Сунак, Макрон, Шольц и Байден! Теперь мы относимся к вам также, как к ним. Вы — прямые пособники террористов», — добавил Медведев.

Украинские диверсанты 2 марта атаковали Брянскую область. Данный инцидент президент Владимир Путин и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвали терактом. Депутат Госдумы Алексей Журавлев сравнил действия украинской диверсионно-разведывательной группы с деятельностью банды чеченского террориста Шамиля Басаева.

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Англия, Германия, США и Франция являются соучастниками террористических актов украинского режима. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев после нападения украинских диверсантов на Брянскую область. «Сегодняшние события показали, кого реально поддерживают в США, НАТО и ЕС. Это не „свободолюбивый народ Украины“, а террористическое отребье. Пусть их теперь оправдывают в Лондоне, Париже, Берлине и Вашингтоне», — написал Медведев в telegram-канале. Президента Франции Эмманюэля Макрона, президента Германии Олафа Шольца и президента США Джо Байдена Медведев назвал «прямыми пособниками террористов». «Это ваши выкормыши, господа [Риши] Сунак, Макрон, Шольц и Байден! Теперь мы относимся к вам также, как к ним. Вы — прямые пособники террористов», — добавил Медведев. Украинские диверсанты 2 марта атаковали Брянскую область. Данный инцидент президент Владимир Путин и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвали терактом. Депутат Госдумы Алексей Журавлев сравнил действия украинской диверсионно-разведывательной группы с деятельностью банды чеченского террориста Шамиля Басаева.
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