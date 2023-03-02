Медведев раскрыл западных соучастников терактов в Брянской области Медведев объявил страны Запада и их лидеров пособниками террористов после событий в Брянской области 02 марта 2023 в 23:52 Размер текста - 17 + Дмитрий Медведев назвал лидеров Англии, США, Франции и Германии пособниками терактов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Украинские диверсанты атаковали Брянскую область Англия, Германия, США и Франция являются соучастниками террористических актов украинского режима. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев после нападения украинских диверсантов на Брянскую область. «Сегодняшние события показали, кого реально поддерживают в США, НАТО и ЕС. Это не „свободолюбивый народ Украины“, а террористическое отребье. Пусть их теперь оправдывают в Лондоне, Париже, Берлине и Вашингтоне», — написал Медведев в telegram-канале. Президента Франции Эмманюэля Макрона, президента Германии Олафа Шольца и президента США Джо Байдена Медведев назвал «прямыми пособниками террористов». «Это ваши выкормыши, господа [Риши] Сунак, Макрон, Шольц и Байден! Теперь мы относимся к вам также, как к ним. Вы — прямые пособники террористов», — добавил Медведев. Украинские диверсанты 2 марта атаковали Брянскую область. Данный инцидент президент Владимир Путин и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвали терактом. Депутат Госдумы Алексей Журавлев сравнил действия украинской диверсионно-разведывательной группы с деятельностью банды чеченского террориста Шамиля Басаева. Англия, Германия, США и Франция являются соучастниками террористических актов украинского режима. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев после нападения украинских диверсантов на Брянскую область. «Сегодняшние события показали, кого реально поддерживают в США, НАТО и ЕС. Это не „свободолюбивый народ Украины“, а террористическое отребье. Пусть их теперь оправдывают в Лондоне, Париже, Берлине и Вашингтоне», — написал Медведев в telegram-канале. Президента Франции Эмманюэля Макрона, президента Германии Олафа Шольца и президента США Джо Байдена Медведев назвал «прямыми пособниками террористов». «Это ваши выкормыши, господа [Риши] Сунак, Макрон, Шольц и Байден! Теперь мы относимся к вам также, как к ним. Вы — прямые пособники террористов», — добавил Медведев. Украинские диверсанты 2 марта атаковали Брянскую область. Данный инцидент президент Владимир Путин и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвали терактом. Депутат Госдумы Алексей Журавлев сравнил действия украинской диверсионно-разведывательной группы с деятельностью банды чеченского террориста Шамиля Басаева. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям