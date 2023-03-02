Медведев раскрыл западных соучастников терактов в Брянской области

Англия, Германия, США и Франция являются соучастниками террористических актов украинского режима. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев после нападения украинских диверсантов на Брянскую область.
«Сегодняшние события показали, кого реально поддерживают в США, НАТО и ЕС. Это не „свободолюбивый народ Украины“, а террористическое отребье. Пусть их теперь оправдывают в Лондоне, Париже, Берлине и Вашингтоне», — написал Медведев в telegram-канале.
Президента Франции Эмманюэля Макрона, президента Германии Олафа Шольца и президента США Джо Байдена Медведев назвал «прямыми пособниками террористов». «Это ваши выкормыши, господа [Риши] Сунак, Макрон, Шольц и Байден! Теперь мы относимся к вам также, как к ним. Вы — прямые пособники террористов», — добавил Медведев.
Украинские диверсанты 2 марта атаковали Брянскую область. Данный инцидент президент Владимир Путин и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвали терактом. Депутат Госдумы Алексей Журавлев сравнил действия украинской диверсионно-разведывательной группы с деятельностью банды чеченского террориста Шамиля Басаева.
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Англия, Германия, США и Франция являются соучастниками террористических актов украинского режима. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев после нападения украинских диверсантов на Брянскую область. «Сегодняшние события показали, кого реально поддерживают в США, НАТО и ЕС. Это не „свободолюбивый народ Украины“, а террористическое отребье. Пусть их теперь оправдывают в Лондоне, Париже, Берлине и Вашингтоне», — написал Медведев в telegram-канале. Президента Франции Эмманюэля Макрона, президента Германии Олафа Шольца и президента США Джо Байдена Медведев назвал «прямыми пособниками террористов». «Это ваши выкормыши, господа [Риши] Сунак, Макрон, Шольц и Байден! Теперь мы относимся к вам также, как к ним. Вы — прямые пособники террористов», — добавил Медведев. Украинские диверсанты 2 марта атаковали Брянскую область. Данный инцидент президент Владимир Путин и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвали терактом. Депутат Госдумы Алексей Журавлев сравнил действия украинской диверсионно-разведывательной группы с деятельностью банды чеченского террориста Шамиля Басаева.