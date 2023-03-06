С челябинки, выступившей на шоу Гордона, взыщут алименты в СИЗО

Сегодня женщина находится в СИЗО и суд лишил ее родительских прав Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

С жительницы Челябинска, которая в августе 2022 года помогла своему сожителю убить дочь, а затем выступила в свою защиту на шоу Александра Гордона на «Первом канале», взыщут алименты. Ленинский районный суд 6 марта лишил мать родительских прав на младшую 8-летнюю дочь и обязал ее выплачивать алименты.

«Сегодня женщина находится в СИЗО и суд лишил ее родительских прав. Ее участие было обеспечено посредством видеоконференц связи. Также с нее взыскали алименты в пользу несовершеннолетней дочери», — подтвердили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Истцом по этому гражданскому делу выступило МКУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Ленинского района Челябинска. Истец также настаивал, чтобы суд лишил родительских прав и отца девочки, но суд удовлетворил иск частично, и прав лишили только мать.

Челябинка попала в СИЗО, так как нарушила подписку о невыезде и уехала в Москву на шоу «Мужское/Женское». Зал и ведущие отказались верить в ее версию произошедшего, а ведущий Гордон назвал ее чудовищем. Тело 19-летней девушки нашли утром 4 августа в одном из мусорных баков в Ленинском районе. В ходе следствия выяснилось, что в момент убийства женщина держала дочь, не давая ей вырваться.