09 марта 2023

Секретарь СНБО Украины признал, что солдаты ВСУ гибнут за интересы НАТО

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Украинцы кладут свои жизни, защищая страны НАТО, считает Алексей Данилов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные умирают за страны НАТО. Об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

«Нужно вслух начинать говорить Западу: мы знаем, что защищаем не только себя, мы защищаем страны НАТО. Страны Балтии, Польша, мы сегодня воюем за них, кладем свои жизни и это нужно говорить вслух», — сказал Данилов в эфире украинского ток-шоу «Говорит большой Львов».

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) фактически стали армией НАТО благодаря внедренным в украинскую армию стандартам Североатлантического альянса. Он отметил, что у ВСУ имеется большой опыт ведения вооруженных конфликтов, которым украинская сторона могла бы поделиться с другими членами НАТО.

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Украинские военные умирают за страны НАТО. Об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. «Нужно вслух начинать говорить Западу: мы знаем, что защищаем не только себя, мы защищаем страны НАТО. Страны Балтии, Польша, мы сегодня воюем за них, кладем свои жизни и это нужно говорить вслух», — сказал Данилов в эфире украинского ток-шоу «Говорит большой Львов». Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) фактически стали армией НАТО благодаря внедренным в украинскую армию стандартам Североатлантического альянса. Он отметил, что у ВСУ имеется большой опыт ведения вооруженных конфликтов, которым украинская сторона могла бы поделиться с другими членами НАТО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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