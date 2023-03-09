Секретарь СНБО Украины признал, что солдаты ВСУ гибнут за интересы НАТО

Украинские военные умирают за страны НАТО. Об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
«Нужно вслух начинать говорить Западу: мы знаем, что защищаем не только себя, мы защищаем страны НАТО. Страны Балтии, Польша, мы сегодня воюем за них, кладем свои жизни и это нужно говорить вслух», — сказал Данилов в эфире украинского ток-шоу «Говорит большой Львов».
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) фактически стали армией НАТО благодаря внедренным в украинскую армию стандартам Североатлантического альянса. Он отметил, что у ВСУ имеется большой опыт ведения вооруженных конфликтов, которым украинская сторона могла бы поделиться с другими членами НАТО.
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