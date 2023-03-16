16 марта 2023

В Свердловской области орудует банда лжекоммунальщиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Летний лагерь
Аферисты заходят в квартиры под предлогом проверки качества воды Фото:

В Среднеуральске (Свердловская область) мошенники, представляясь сотрудниками МУП «СУВКХ», ходят по квартирам и навязывают платные услуги. Об этом рассказал директор компании Сергей Ильясов.

«Под предлогом проверки качества воды в квартиры среднеуральцев проникают мошенники. Они представляются работниками МУП „СУВКХ“», — пишет пресс-служба администрации Среднеуральска в соцсети «ВКонтакте», ссылаясь на Ильясова.

Ильясов пояснил, что работники МУП «СУВКХ» заранее предупреждают собственников о предстоящих проверках качества воды. Директор компании готовит заявление в полицию.

Ранее сообщалось о мошенниках из Каменска-Уральского, которые представляются сотрудниками государственного пожарного надзора, звонят в организации и запугивают проверками. Таким образом аферисты пытаются выманить деньги.

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В Среднеуральске (Свердловская область) мошенники, представляясь сотрудниками МУП «СУВКХ», ходят по квартирам и навязывают платные услуги. Об этом рассказал директор компании Сергей Ильясов. «Под предлогом проверки качества воды в квартиры среднеуральцев проникают мошенники. Они представляются работниками МУП „СУВКХ“», — пишет пресс-служба администрации Среднеуральска в соцсети «ВКонтакте», ссылаясь на Ильясова. Ильясов пояснил, что работники МУП «СУВКХ» заранее предупреждают собственников о предстоящих проверках качества воды. Директор компании готовит заявление в полицию. Ранее сообщалось о мошенниках из Каменска-Уральского, которые представляются сотрудниками государственного пожарного надзора, звонят в организации и запугивают проверками. Таким образом аферисты пытаются выманить деньги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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