В Свердловской области орудует банда лжекоммунальщиков

17 марта 2023 в 05:25 Размер текста - 17 +

Аферисты заходят в квартиры под предлогом проверки качества воды Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Среднеуральске (Свердловская область) мошенники, представляясь сотрудниками МУП «СУВКХ», ходят по квартирам и навязывают платные услуги. Об этом рассказал директор компании Сергей Ильясов. «Под предлогом проверки качества воды в квартиры среднеуральцев проникают мошенники. Они представляются работниками МУП „СУВКХ“», — пишет пресс-служба администрации Среднеуральска в соцсети «ВКонтакте», ссылаясь на Ильясова. Ильясов пояснил, что работники МУП «СУВКХ» заранее предупреждают собственников о предстоящих проверках качества воды. Директор компании готовит заявление в полицию. Ранее сообщалось о мошенниках из Каменска-Уральского, которые представляются сотрудниками государственного пожарного надзора, звонят в организации и запугивают проверками. Таким образом аферисты пытаются выманить деньги.

В Среднеуральске (Свердловская область) мошенники, представляясь сотрудниками МУП «СУВКХ», ходят по квартирам и навязывают платные услуги. Об этом рассказал директор компании Сергей Ильясов. «Под предлогом проверки качества воды в квартиры среднеуральцев проникают мошенники. Они представляются работниками МУП „СУВКХ“», — пишет пресс-служба администрации Среднеуральска в соцсети «ВКонтакте», ссылаясь на Ильясова. Ильясов пояснил, что работники МУП «СУВКХ» заранее предупреждают собственников о предстоящих проверках качества воды. Директор компании готовит заявление в полицию. Ранее сообщалось о мошенниках из Каменска-Уральского, которые представляются сотрудниками государственного пожарного надзора, звонят в организации и запугивают проверками. Таким образом аферисты пытаются выманить деньги.