Свердловский Роспотребнадзор выписал штрафов на миллионы рублей за немытые руки

В 142 учреждениях общепита были найдены нарушения Фото: Размик Закарян © URA.RU

Свердловский Роспотребнадзор наложил на предприятия общественного питания штрафов на общую сумму более 1,5 миллиона рублей в 2022 году. Основные причины — несоблюдение сроков годности и условий хранения продуктов, несоблюдение персоналом правил личной гигиены и многое другое. Об этом сообщает региональное ведомство.

«Почти 500 предприятий общественного питания проверили специалисты Управления Роспотребнадзора в 2022 году На 142 объектах были выявлены нарушения обязательных требований законодательства», — рассказали в Роспотребнадзоре.

Чаще всего сотрудники надзорного ведомства фиксировали нарушения относительно отсутствия маркировок, сопроводительных документов, несоблюдения сроков годности и условий хранения продуктов, плохого состояния помещений и несоблюдения персоналом правил личной гигиены. «По выявленным нарушениям специалистами Управления Роспотребнадзора наложено штрафов на общую сумму более 1,5 млн рублей, объявлено почти 5 тысяч предостережений, вынесено 4 тысячи постановлений о проведении дополнительных санитарно-профилактических мероприятий», — заявили в ведомстве. Также было дано более 400 предписаний по предотвращению причинения вреда и 366 предписаний о приостановке реализации продукции.

Ранее в 11% молочной продукции, которую выпускают в Свердловской области, нашли плесень, дрожжи и кишечную палочку. Всего было проверено 140 проб и выполнено 458 исследований.