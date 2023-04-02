В Венгрии испугались, что Запад развяжет мировую войну на Украине

Страны Запада могут направить на Украину свои войска, что приведет к ядерной войне. Такое опасение высказал лидер парламентской фракции Венгрии «Фидес» Мате Кочиш.
«Мы находимся в шаге от того, что страны Западной Европы <…> направят свои войска на Украину», — сказал Кочиш в эфире радиостанции Kossuth. Он добавил, что опасения о третьей мировой войне растут с каждым днем из-за намерений Запада присоединиться к конфликту на Украине. Политик уточнил, что в случае глобальной мировой войны может произойти и ядерная.
Ранее сенатор от Пермского края Алексей Пушков высказал мнение, что мир находится на гране ядерной катастрофы, передает «Царьград». Он объяснил это тем, что Запад слишком привык к отсутствию серьезных ответов со стороны России и подталкивает мир к эскалации войн.
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