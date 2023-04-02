В Венгрии испугались, что Запад развяжет мировую войну на Украине

Политик Мате Кочиш: страны Запада подталкивают мир к ядерной войне
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Из-за намерений Запада может произойти мировая война, заявил Мате Кочиш Фото:

Страны Запада могут направить на Украину свои войска, что приведет к ядерной войне. Такое опасение высказал лидер парламентской фракции Венгрии «Фидес» Мате Кочиш.

«Мы находимся в шаге от того, что страны Западной Европы <…> направят свои войска на Украину», — сказал Кочиш в эфире радиостанции Kossuth. Он добавил, что опасения о третьей мировой войне растут с каждым днем из-за намерений Запада присоединиться к конфликту на Украине. Политик уточнил, что в случае глобальной мировой войны может произойти и ядерная.

Ранее сенатор от Пермского края Алексей Пушков высказал мнение, что мир находится на гране ядерной катастрофы, передает «Царьград». Он объяснил это тем, что Запад слишком привык к отсутствию серьезных ответов со стороны России и подталкивает мир к эскалации войн.

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Страны Запада могут направить на Украину свои войска, что приведет к ядерной войне. Такое опасение высказал лидер парламентской фракции Венгрии «Фидес» Мате Кочиш. «Мы находимся в шаге от того, что страны Западной Европы <…> направят свои войска на Украину», — сказал Кочиш в эфире радиостанции Kossuth. Он добавил, что опасения о третьей мировой войне растут с каждым днем из-за намерений Запада присоединиться к конфликту на Украине. Политик уточнил, что в случае глобальной мировой войны может произойти и ядерная. Ранее сенатор от Пермского края Алексей Пушков высказал мнение, что мир находится на гране ядерной катастрофы, передает «Царьград». Он объяснил это тем, что Запад слишком привык к отсутствию серьезных ответов со стороны России и подталкивает мир к эскалации войн.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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