В Венгрии испугались, что Запад развяжет мировую войну на Украине

Политик Мате Кочиш: страны Запада подталкивают мир к ядерной войне

02 апреля 2023 в 19:03 Размер текста - 17 +

Из-за намерений Запада может произойти мировая война, заявил Мате Кочиш Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Страны Запада могут направить на Украину свои войска, что приведет к ядерной войне. Такое опасение высказал лидер парламентской фракции Венгрии «Фидес» Мате Кочиш. «Мы находимся в шаге от того, что страны Западной Европы <…> направят свои войска на Украину», — сказал Кочиш в эфире радиостанции Kossuth. Он добавил, что опасения о третьей мировой войне растут с каждым днем из-за намерений Запада присоединиться к конфликту на Украине. Политик уточнил, что в случае глобальной мировой войны может произойти и ядерная. Ранее сенатор от Пермского края Алексей Пушков высказал мнение, что мир находится на гране ядерной катастрофы, передает «Царьград». Он объяснил это тем, что Запад слишком привык к отсутствию серьезных ответов со стороны России и подталкивает мир к эскалации войн.

Страны Запада могут направить на Украину свои войска, что приведет к ядерной войне. Такое опасение высказал лидер парламентской фракции Венгрии «Фидес» Мате Кочиш. «Мы находимся в шаге от того, что страны Западной Европы <…> направят свои войска на Украину», — сказал Кочиш в эфире радиостанции Kossuth. Он добавил, что опасения о третьей мировой войне растут с каждым днем из-за намерений Запада присоединиться к конфликту на Украине. Политик уточнил, что в случае глобальной мировой войны может произойти и ядерная. Ранее сенатор от Пермского края Алексей Пушков высказал мнение, что мир находится на гране ядерной катастрофы, передает «Царьград». Он объяснил это тем, что Запад слишком привык к отсутствию серьезных ответов со стороны России и подталкивает мир к эскалации войн.