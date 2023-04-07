Французского политика рассмешила фотография Макрона на приеме у Си Цзиньпина

Президента Франции Эммануэля Макрона неудобно разместили за столом во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Китаке. Этот факт с иронией отметил лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино.
«Макрон и фон дер Ляйен сидели на офисных стульях с колесиками, слишком низких и неудобных — им некуда было девать ноги», — написал он в Twitter. Политик опубликовал фото со встречи, назвав позу Макрона во время сидения за столом «китайской пыткой».
Президент Франции Эммануэль Макрон посетил Дом народных собраний в Пекине для переговоров с Си Цзиньпином. Фото Макрона и Си в Пекине с этой деловой встречи, размещенное в Twitter, вызвало насмешки со стороны пользователей соцсети. Во время диалога политики сидели за круглым столом на очень большом расстоянии, что бросилось в глаза подписчикам. Кроме того, бывший депутат Европарламента и лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо отметил, что прием президента Франции Эммануэля Макрона в Китае показывает, что к нему относятся несерьезно.
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