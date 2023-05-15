НАБУ задержало главу Верховного суда Князева за взятку в 3 млн долларов. Фото

16 мая 2023 в 01:11 Размер текста - 17 +

Сейчас ведутся следственные действия Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало в Киеве главу Верховного Суда Всеволода Князева на взятке в 3 млн долларов. Об этом сообщили источники в правоохранительных органах. НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупцию в Верховном суде Украины, а именно — схему получения взятки руководством и судьями ВСУ, передает «Украинская правда». Некоторые СМИ пишут, что на взятке задержан председатель ВСУ Князев. Официально задержание Князева ведомство пока не подтверждало

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало в Киеве главу Верховного Суда Всеволода Князева на взятке в 3 млн долларов. Об этом сообщили источники в правоохранительных органах. НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупцию в Верховном суде Украины, а именно — схему получения взятки руководством и судьями ВСУ, передает «Украинская правда». Некоторые СМИ пишут, что на взятке задержан председатель ВСУ Князев.