Сейчас ведутся следственные действия
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало в Киеве главу Верховного Суда Всеволода Князева на взятке в 3 млн долларов. Об этом сообщили источники в правоохранительных органах.
НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупцию в Верховном суде Украины, а именно — схему получения взятки руководством и судьями ВСУ, передает «Украинская правда». Некоторые СМИ пишут, что на взятке задержан председатель ВСУ Князев.
Официально задержание Князева ведомство пока не подтверждало
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