15 мая 2023

НАБУ задержало главу Верховного суда Князева за взятку в 3 млн долларов. Фото

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Клипарт по теме "Суд". Москва, арест, преступник, задержали, наручники, задеражние
Сейчас ведутся следственные действия Фото:

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало в Киеве главу Верховного Суда Всеволода Князева на взятке в 3 млн долларов. Об этом сообщили источники в правоохранительных органах.

НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупцию в Верховном суде Украины, а именно — схему получения взятки руководством и судьями ВСУ, передает «Украинская правда». Некоторые СМИ пишут, что на взятке задержан председатель ВСУ Князев.

Официально задержание Князева ведомство пока не подтверждало
Официально задержание Князева ведомство пока не подтверждало

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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало в Киеве главу Верховного Суда Всеволода Князева на взятке в 3 млн долларов. Об этом сообщили источники в правоохранительных органах. НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупцию в Верховном суде Украины, а именно — схему получения взятки руководством и судьями ВСУ, передает «Украинская правда». Некоторые СМИ пишут, что на взятке задержан председатель ВСУ Князев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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