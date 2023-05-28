28 мая 2023

Лукашенко поздравил Эрдогана с победой в выборах президента Турции

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Пленарная сессия Евразийского Экономического Форума с участием глав государств членов ЕАЭС. Москва, лукашенко александр
Лукашенко назвал Эрдогана сильным политиком Фото:
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Выборы президента в Турции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на должность президента Турции. Он назвал Эрдогана сильным политиком и хорошим другом республики.

«Убедительная победа в очень непростой кампании, за которой следили во всем мире, — самый высокий показатель доверия со стороны турецкого народа. Считаю Вас достойным, сильным политиком и хорошим другом Белоруссии», — передает слова Лукашенко telegram-канал Пул Первого. Он выразил уверенность в том, что уважительные и доверительные отношения, которые ранее сложились между Минском и Анкарой, будут только укрепляться.

Выборы президентов в Турции начались 14 мая. В первом туре никто из кандидатов не набрал 50% голосов избирателей, в связи с этим был назначен второй тур на 28 мая. В ходе опроса, проведенного центром Area Aratrma, выяснилось, что у главных претендентов на пост лидера республики Реджепа Тайипа Эрдогана и Кемаль Кылычдароглу одинаковые шансы на победу, пишет «Национальная служба новостей». После почти полного подсчета голосов Эрдоган объявил о своей победе.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на должность президента Турции. Он назвал Эрдогана сильным политиком и хорошим другом республики. «Убедительная победа в очень непростой кампании, за которой следили во всем мире, — самый высокий показатель доверия со стороны турецкого народа. Считаю Вас достойным, сильным политиком и хорошим другом Белоруссии», — передает слова Лукашенко telegram-канал Пул Первого. Он выразил уверенность в том, что уважительные и доверительные отношения, которые ранее сложились между Минском и Анкарой, будут только укрепляться. Выборы президентов в Турции начались 14 мая. В первом туре никто из кандидатов не набрал 50% голосов избирателей, в связи с этим был назначен второй тур на 28 мая. В ходе опроса, проведенного центром Area Aratrma, выяснилось, что у главных претендентов на пост лидера республики Реджепа Тайипа Эрдогана и Кемаль Кылычдароглу одинаковые шансы на победу, пишет «Национальная служба новостей». После почти полного подсчета голосов Эрдоган объявил о своей победе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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